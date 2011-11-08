به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش از سوی مرکز علوم انسانی و مرکز مطالعه زبان و اطلاعات دانشگاه استنفورد برگزار می‌شود.

ماهیت و نقش تصویرسازی ذهن یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز در علوم شناختی بوده است و در مورد آن دیدگاههای متفاوتی میان دانشمندان علوم شناختی وجود دارد.

برخی اعتقاد دارند پتانسیل ذهن برای انجام اموری نظیر درک کردن، زبان، یادآوری گذشته و برنامه‌ریزی برای آینده است. در واقع آنها این امور را در ارتباط با آنچه "چشم ذهن" نامیده می‌شود می‌دانند.

در مقابل عده دیگری از دانشمندان هستند که واقعیت پدیدارها را منکر می‌شوند، آنها معتقد هستند که انسان قادر به تصویر سازی ذهنی نیست و هر آنچه که به ادراک او درآید را نمایش می‌دهد.

این همایش بستری است برای بحث در مورد معتقدان به این دو رویکرد متضاد و متفاوت. استیون کوس لین از دانشگاه استنفورد و دیوید کریمر از دانشگاه استنفورد از جمله سخنرانان این همایش هستند.