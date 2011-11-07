به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان قربانی، دبیر کمیته بین‌المللی دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام با بیان این مطلب گفت: ما اعتقاد داریم بسیاری از چالش‌های مسلمانان در جهان و بحث‌هایی نظیر ترویج اسلام‌هراسی یا نسبت دادن تروریسم به مسلمانان به راحتی و با تحرک بیشتر از سوی مسلمانان قابل رفع است و در این زمینه تأسیس اتحادیه جهانی ناشران مسلمان صد درصد راهگشا خواهد بود.

وی در خصوص وظایف ناشران مسلمان در دوره‌ای که هجمه‌ها به دین مقدس اسلام به حداکثر خود رسیده است، اظهار داشت: آنها باید این حقیقت را که اسلام دین رحمت، اعتدال و تعالی است، در آثار خود برای همگان روشن کننند. به اعتقاد من بسیاری از معضل‌های فرهنگی و نگاه منفی به اسلام و بحث‌هایی نظیر اسلام‌هراسی ریشه در فقدان ارائه تصویری مناسب از اسلام دارد که این نقیصه با تلاش و همدلی ناشران مسلمان قابل حل است.

وی نقش اتحادیه جهانی ناشران مسلمان در ارتقای فرهنگ نشر در کشور را موثر خواند و گفت: ناشران ما ناگزیر خواهند بود خود را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک کنند تا در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشند.

دبیر کمیته بین‌الملل دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام مهم‌ترین هدف از برگزاری این اجلاس را نهادینه کردن همکاری‌های حرفه‌ای و صنفی ناشران مسلمان عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار است که چنین اجتماع بزرگی از ناشران مسلمان صورت می‌گیرد و هم‌افزایی‌های حاصل شده به واسطه برگزاری این اجلاس، نتایج ملموس و قابل توجهی در ارتقای صنعت نشر اسلامی خواهد داشت. در این اجلاس ناشران مسلمان بیش از 40 کشور در کنار یکدیگر قرار گرفته و به بحث و تبادل نظر پیرامون صنعت نشر در جهان اسلان می‌پردازند.

دومین اجلاس بین‌المللی ناشران جهان اسلام روزهای 21 و 22 آبان در تهران برگزار می‌شود.