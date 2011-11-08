مدیران جدید شرکت آبفای استان البرز معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور مدیر عامل سازمان آبفای البرز پرویز حقیقی، در مراسم معارفه سعید ذوالقدر به عنوان سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی، بر نقش افراد در سازمان تاکید کرد و گفت: زندگی در مجموع یک نقش است و هر انسانی، نقشی در آن دارد، این نقش‌های مختلف هرگاه به کسی واگذار می‌شود و چه خوب است هر کسی نقشش را خوب بازی کند، گاهی نقش‌ها طور دیگر اجرا می‌شود و بهترین اجرا با صداقت آمدن و با صداقت رفتن است.

همچنین ذوالقدر ضمن تشکر از حسن اعتماد مدیر عامل و معاونان در انتخاب وی در پست جدید گفت: تمام سعی و تلاش خویش را برای اجرای نقش خود به نحو احسن به کار خواهد بست.

در ادامه‌، مراسم معارفه احمد کلانترزاده به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر آب شهری برگزار شد.

همچنین در مراسم معارفه عباس فرخی‌زاده به عنوان سرپرست دفتر نظارت بر امور مشترکین، حقیقی اظهار داشت: با حضور ایشان در این پست انتظار می‌رود جایگاه این دفتر ارتقاء یابد زیرا ایشان پتانسیل و توانایی این کار را دارد.

حقیقی اذعان داشت: خدمات مشترکین ظرفیت پذیرش فن‌آوری را دارد و فرصت خیلی خوبی برای نیروهای با استعداد در این معاونت ایجاد شده است، انتظار داریم با ارائه خدمات جدید به مردم الگویی برای آب و فاضلاب کل کشور باشید.

معاون درآمد و امور مشترکین فتحی، نیز گفت: ترتیبی اتخاذ شده است تا ساختار این معاونت تقویت شود و اعتقاد دارم که نیرو‌های این دفتر از توانایی بالایی برخوردارند.

وی ادامه داد: از زمانی که استان البرز تاسیس شده است، این شرکت در مقام مقایسه با بیش از 70 شرکت آبفا و آبفار در سراسر کشور، جایگاه بالاتری دارد چرا که جا برای کار بیشتر هست.

فتحی گفت: ساختار این معاونت بر اساس توان نیروی انسانی سنجیده خواهد شد و پویایی آن در گرو تلاش متخصصان و علاقمندان برای کار در بخش معاونت مشترکین است.

شایان ذکر است، طی مراسم جداگانه در محل انبار مرکزی، مراسم معارفه علی کدخدایی نیز به عنوان مدیر امور انبارها برگزار شد.