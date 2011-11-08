نصرت کردبچه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مرحله نهایی رقابت‌های دوومیدانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان اواخر هفته جاری در تهران برگزار می شود و با برگزاری این مرحله سرنوشت تیم‌های قهرمان مشخص خواهد شد.

وی در مورد اینکه چرا تعداد نفرات مرحله اول و دوم مسابقات باشگاهی متغیر بودند، افزود: تیمی از دور مسابقات انصراف نداد اما با توجه به اینکه خوابگاه زینبیه در نزدیکی مجموعه آفتاب انقلاب در دست تعمیر بود، برخی از تیم‌ها توان حضور تمام ورزشکاران خود را در مسابقات و اسکان آنها در هتل را نداشتند.

دبیر کمیته بانوان فدراسیون دوومیدانی خاطرنشان کرد: در مجموع اسپانسرهای بخش خصوصی خیلی از رشته‌های ورزشی بخش بانوان و در زمره آن دوومیدانی بانوان استقبال نکرده و از ورزشکاران این رشته‌ها حمایت نمی کنند.

وی ادامه داد: با این حال ما مرحله نهایی مسابقات را با حضور همان 20 تیم در تهران برگزار خواهیم کرد. با این تفاوت که به دلیل بارندگی و هوای سرد تهران این رقابت‌ها در سالن سرپوشیده دوومیدانی آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

کردبچه تصریح کرد: برای ما سلامتی ورزشکاران مهمتر از برگزاری مسابقات است. با توجه به اینکه فصل بدنسازی ورزشکاران شروع شده و باید این مسابقات زودتر از این تمام می شد تصمیم گرفتیم با در نظر گرفتن هوای سرد تهران و برای اینکه به ورزشکاران ملی پوش آسیب وارد نشود، رقابت‌های مرحله نهایی باشگاهی را در داخل سالن برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم مسابقات باشگاهی بانوان هم شاهد بارش باران بودیم، گفت: مرحله دوم مسابقات هم همراه با بارندگی بود اما هوا به سردی این روزها نبود. ما از اینکه این رقابت‌ها را در زیر باران برگزار کردیم خوشحال بودیم، چرا که اکثر مسابقات در سطح آسیا با بارندگی همراه می شدند و این تجربه خوبی بود که دختران ما در چنین شرایطی مسابقه بدهند.

وی ادامه داد: به طور قطع با برگزاری رقابت‌ها در داخل سالن شرایط مواد آن هم تغییر خواهد کرد، چرا که نمی توانیم مسابقاتی چون پرتاب نیزه، دیسک و چکش را برگزار کنیم.

مربی دوومیدانی ایران تصریح کرد: نظم و ترتیب و شرایط برگزاری این دو مرحله از مسابقات باشگاهی بانوان بسیار خوب بود. در کنار آن اتفاقات خوبی هم افتاد. اولین رکوردگیری از یک پرتابگر چکش زنان انجام گرفت، البته این رکورد به طور رسمی ثبت نشده است. قرار است در اولین مسابقه سال 90، این ورزشکار به همراه چند نفر دیگر برای اولین بار به طور رسمی مسابقه پرتاب چکش بانوان ایران را برگزار کنند تا به این ترتیب اولین رکورد رسمی این ماده در کشور ثبت شود.

مرحله سوم و نهایی مسابقات دوومیدانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان 19 و 20 آبان‌ماه در مجموعه سرپوشیده آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.