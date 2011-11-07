به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نظرکرده» به قلم فرشته بهرامی در سیزدهمین نشست از سلسله نشستهای نقد آموت با همکاری پایگاه انسانشناسی و فرهنگ مورد نقد و بررسی قرارمیگیرد.
این نشست با حضور ناصر فکوهی استاد دانشگاه و محقق و محمد جعفریقنواتی محقق و استاد دانشگاه به عنوان منتقد، میثم نبی کارشناس و دبیر نشستهای نقد آموت و همچنین نویسنده کتاب برگزار میشود.
نشست نقد و بررسی این کتاب روز پنجشنبه 19 آبان از ساعت 17 الی 19 در دفتر نشر آموت به نشانی پل کریمخان زند؛ نبش ایرانشهر پلاک 170 (178 قدیم) طبقه دوم برگزار خواهد شد.
کتاب «نظرکرده»، اثری پژوهشی درباره آیینها و باورهای مردم در امامزادههای رودبار الموت غربی با مقدمه استاد عبدالرحمان عمادی است که چندی قبل توسط نشر آموت در 289 صفحه و 6000 تومان روانه بازار کتاب شده است.
همچنین بهزودی کتاب «حمامهای خاموش» (آیینها و باورهای مردم در حمامهای قزوین) نوشته فرشته بهرامی در نشر آموت منتشر میشود.
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