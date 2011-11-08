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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۷

سامانه صدور و پرداخت تلفنی قبض آب در البرز راه اندازی شد

سامانه صدور و پرداخت تلفنی قبض آب در البرز راه اندازی شد

کرج - خبرگزاری مهر: برای اولین بار در سطح شرکتهای آب و فاضلاب کشور، سامانه تلفنی صدور و پرداخت تلفنی قبوض آب (IVR )، با شماره چهار رقمی "2130 "، در استان البرز راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز حسین نوری در حاشیه مراسم افتتاح این سامانه که با حضور استاندار البرز برگزار شد، اظهارداشت: این سامانه با کارکردی جدید و قابلیت فنی بالا، دارای توانمندی هایی همچون: ارائه اطلاعات مربوط به قبوض آب بها بوده و صدور (اعلام بدهی، تاریخ بدهی، سوابق قبض های قبلی، سوابق پرداخت و ...) و پرداخت قبض را در یک زمان بطور همزمان انجام می دهد.

نوری اذعان داشت: همچنین ارائه خدمات غیر حضوری، سادگی، دسترسی آسان و مکانیزه و به روز بودن آن، از جمله مزایانی این سامانه است.
 
وی افزود: برخلاق سایر سیستم های مشابه، این سامانه بطور مستقیم با یک بانک عامل، به شبکه شتاب متصل بوده و درخواست مشترک در بخش پرداخت قبوض، در مدت کمتر از سه دقیقه با ضریب امنیتی بالا صورت می پذیرد.
 
وی ادامه داد: وزارت نیرو تعهد دارد بطور متمرکز این سامانه را در شرکتهای آب و برق هفت کلانشهر کشور راه اندازی کند و کرج اولین کلانشهری است که به این سیستم دست یافته است.
 
مدیر عامل شرکت آبفای البرز در پایان اظهار داشت: این سامانه فقط با دریافت شناسه قبض هر مشترک، پرداخت مبلغ قبض آب و سایر اطلاعات در خواستی مشترک را در اختیار او قرار می دهد.
کد مطلب 1454423

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