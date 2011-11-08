سفر تیراندازان ثابت به مسابقات بین المللی لوکزامبورگ لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی تیراندازی کشورمان این روزها خود را برای حضور در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن آماده می کنند. به همین منظور ضمن برپایی اردوهای داخلی، فدراسیون برای هماهنگی و بالا بردن سطح آمادگی آنها اردوها و مسابقات برون مرزی را برای ورزشکاران تدارک دیده است.

در حالیکه قرار بود پایان هفته جاری تیم ملی تیراندازی به اهداف ثابت کشورمان برای حضور در یک مسابقه بین المللی راهی لوکزامبورگ شود، با مخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان، سفر این تیم لغو شد.

تنها تیم ملی اهداف پروازی کشورمان قرار است برای برپایی یک اردوی تدارکاتی دو هفته‌ای، پایان هفته جاری به قطر سفر کرده و اردویی 2 هفته در این کشور برپا کند.

طبق تصمیم فدراسیون، حضور تیراندازان ملی پوش در مسابقات بین المللی جایزه بزرگ تهران جایگزین رقابت‌های لوکزامبورگ شده است.

مسابقات بین المللی تیراندازی جایزه بزرگ تهران از 18 آبان‌ماه به مدت 2 روز برگزار خواهد شد. ملی پوشان تیراندازی کشورمان، امروز سه شنبه به طور رسمی در سالن تیراندازی آزادی با شرکت کنندگان خارجی حاضر در این رقابت‌ها تمرین رسمی خواهند کرد.

مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن دی‌ماه سال جاری در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در قطر برگزار خواهد شد. تیراندازان کشورمان تاکنون موفق به کسب سه سهمیه المپیک در بخش مردان وزنان در بخش اهداف ثابت شده‌اند.