القاعده مسئوليت دو انفجار رياض را پذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، در بيانيه اي منسوب به گروه القاعده آمده است: مسئوليت تلاش براي ترور وزير كشور عربستان سعودي را با استفاده از دو خودرو بمب گذاري شده عهده دار مي شود.

سخنگوي وزارت كشورعربستان سعودي پيشتراعلام كرده بوددر دوعمليات جداگانه، افراد مسلح با استفاده ازخودروهاي بمب گذاري شده به محدوده ساختمان وزارت كشور و يكي از موسسات امنيتي در رياض حمله كردند .



منصور التركي افزود: نخستين انفجاردر نزديكي وزارت كشور دررياض پايتخت عربستان سعودي روي داد و حمله دوم نيز كه درقالب عمليات انتحاري بود به اردوگاه نيروهاي امنيتي ويژه عربستان در شرق رياض صورت گرفت .