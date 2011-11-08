مهرداد صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم دوچرخه سواری کشورمان از بابت حضور در مسابقات جام جهانی قزاقستان امتیاز حضور و چند امتیاز از بابت نتایج رکابزنان دریافت کرده است. دوچرخه سواران در این مسابقات در صورتی می توانند امتیازات بیشتری دریافت کنند که حداقل در بین 12 نفر اول قرار بگیرند.

وی افزود: ما هنوز هم برای کسب سهمیه المپیک و بدست آوردن امتیازات لازم جهت حضور در لندن شانس داریم. بیشترین شانس ما در کسب چهارمین سهمیه المپیک لندن در بخش پیست‌روی ماده اومنیوم است.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری خاطرنشان کرد: تا پایان سال‌جاری سه جام جهانی دیگر در چین، کلمبیا و انگلستان برگزار می شود که به طور قطع رکابزنان دی‌ماه در جام جهانی چین شرکت خواهند کرد و در نظر هم داریم با ترکیب کامل‌تری تیم را راهی این مسابقات کنیم.

وی ادامه داد: هرچند پیش از این در حاشیه حضور تیم در مسابقات قهرمانی جهان در دانمارک برای دریافت روادید کلمبیا و انگلستان اقدام کرد‌ه‌ایم اما بعید می دانم بتوانیم روادید حضور در این دو مسابقه را بگیریم و فکر می کنم رکابزنان به این دو رویداد جهانی نمی رسند. رکابزنان ایران سال گذشته هم حضور در این دو مسابقه را به دلیل نرسیدن روادید از دست دادند.

صفرزاده بیان کرد: قصد داریم تیم را به غیر از حضور در مسابقات جهانی در کاپ آسیایی تایلند در بخش پیست و در مسابقات قهرمانی آسیای مالزی شرکت دهیم. حضور و موفقیت رکابزنان در هر دوی این رقابت‌ها می تواند به بالا بردن امتیازات ما در کسب سهمیه المپیک لندن کمک کند. به همین خاطر حضور موفق در این دو رویداد برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی ادامه داد: مطمئنا کار سختی پیش روی رکابزنان پیست رو قرار دارد. این دوچرخه سواران پیش از حضور در جام جهانی قزاقستان هم به دلیل بارندگی در تهران و سردی هوا نتوانستند تمرینات خوبی را در پیست روباز تهران دنبال کنند اما در نظر داریم تیم را مدتی به پیست روباز اهواز بفرستیم.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری با بیان اینکه کار ساخت پیست روباز بتنی اهواز تمام شده است، گفت: هر چند این پیست از لحاظ برخی تجهیزات مانند اسکوربورد، رنگ، امکانات اسکان و برخی موارد دیگر هنوز به سطح استاندارد بین المللی نرسیده است اما از نظر شرایط آب و هوایی و برگزاری مسابقات و اردوهای داخلی در فصل زمستان شرایط ایده‌آلی دارد و می تواند در این موقعیت در برگزاری تمرینات تیم ملی کمک خوبی به ما باشد.

وی تاکید کرد: پیست دوچرخه سواری آزادی هر چند بتنی است اما در حد استانداردهای بین المللی است . تنها اشکال این پیست در مسافت و رو باز بودن آن است. شرایط این استادیوم دوچرخه سواری به شکلی است که در فصل سرما نمی توانیم برنامه‌ریزی درستی روی تمرینات رکابزنان داشته باشیم تنها امیدواریم که در این مدت ورزشکاران بتوانند تمرینات خوبی را تا مسابقات مالزی انجام دهند.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان از 12 تا 15 آبان ماه در مسابقتا جام جهانی قزاقستان شرکت کرد و فردا سه شنبه به کشور باز می گردد.