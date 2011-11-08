به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست از سلسله نشستهای اخلاق و سیاست مرکز مطالعه علوم انسانی دانشگاه استنفورد برگزار می‌شود و این نسبت را از عصر باستان تا دوران مدرن مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نشستها با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی این نسبت مهم در فلسفه سیاسی و اخلاق می‌پردازد، در واقع هدف این است تا امکان توانایی نظریه‌های کلاسیک درخصوص این نسبت مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع سخنرانی پل گادر در این نشست نقطه عزیمت در فلسفه سیاسی است، در واقع او تقریر جدیدی از الزامات تأمین قانونی برای دولتها عرضه می‌کند.

بر اساس دیدگاههای سنتی برقراری قانون به ارزش اخلاقی و سیاسی آزادی پاسخ می‌دهد و این در حالی است که بر اساس دیدگاه گادر این پاسخگویی به ارزش مساوات است.

یک تقریر ضعیف از تأمین قانونی وجود دارد که نوعی نسبت عمودی میان سازمانها و کارگزاران اعمال قانون از جمله پلیس و قضات و مردم عادی برقرار می‌کند.

بر اساس تقریر قوی، نسبتی افقی میان تأمین قانونی میان شهروندان وجود دارد. گادر در این سخنرانی از تقریر دوم دفاع می‌کند.