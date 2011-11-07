بهترین بازیکن صبا با تصمیم اشتباه داور محروم شد

سیدمهدی غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیمش مقابل لبنیات ارژن فارس در هفته نهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور، اظهار داشت: بازی آسانی برابر حریف خود نداشتیم اما خوشحال هستم از ‌اینکه تیم لبنیات ارژن فارس در برابر صبا بازی دفاعی را ارائه نکرد و ما توانستیم با ارائه بهترین بازی خود پیروز این میدان باشیم.



محورمیت ستاره جوان صبا از دیدار با گیتی پسند



این موضوع به شدت سیدمهدی غیاثی سرمربی تیم فوتسال صبای قم را برای دیدار هفته آینده تیمش مقابل گیتی پسند اصفهان به فکر فرو برد.



در صحنه ای حساس در محوطه جریمه تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس، علیرضا وفایی ستاره ملی پوش و جوان تیم فوتسال صبای قم توسط مدافع حریف سرنگون شد اما داور مسابقه یعنی علیرضا عبدالغنی به جای اعلام پنالتی، خطای وفایی را اعلام کرد و به وی کارت زرد نشان داد تا این بازیکن کلیدی صبای قم سه اخطاره شده و بازی هفته آینده صبا را مقابل گیتی پسند اصفهان از دست بدهد.



غیبت دو بازیکن در ترکیب صبای قم



شاید تا قبل از مسابقه یکی از مشکلات تیم فوتسال صبای قم در دیدار حساس خانگی با لبنیات ارژن فارس غیبت دو بازیکن کلیدی این تیم محسوب می شد اما صبایی ها از این بابت نگرانی نداشتند.



سعید تقی زاده که از بازی هفته هفتم که یک ماه قبل در مقابل تیم دبیری تبریز در سالن حیدریان قم برگزار شد و منجر به آسیب دیدگی شدید وی شد و همچنین حمید ذوالفقاری از بازی هفته نخست که دهم شهریور در این سالن مقابل پرسپولیس تهران برای وی با آسیب دیدگی همراه بود، غایبان صبا در این دیدار بودند.



با این حال بازیکنان جوان و با انگیزه صبای قم آنقدر خوب بازی کردند تا صبا در پنجمین بازی خانگی خود بدون دغدغه پیروز میدان باشد.



جدال صبا با صدرنشین لیگ برتر در هفته دهم



صبای قم با کسب برتری خانگی مقابل لبنیات ارژن فارس خود را از هم اکنون برای جدال حساس هفته دهم با صدرنشین لیگ برتر آماده کرد.



صبایی‌ها در دیدار هفته نهم با تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس از یک سو به موفقیت در این دیدار فکر می کردند و از سوی دیگر به فکر بازی حساس هفته دهم دور رفت مسابقات لیگ برتر برابر صدرنشین مسابقه یعنی صنایع گیتی پسند اصفهان بودند.



دیدار صبای قم و صنایع گیتی پسند اصفهان از هفته دهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 16 روز جمعه این هفته یعنی بیستم آبان ماه در سالن پیروزی شهر اصفهان به میزبانی صدرنشین لیگ برتر برگزار می شود.



سرمربی ارژن فارس تسلیم بازی هوشمندانه صبای قم



حمید کمالی در این خصوص تصریح کرد: مشکلی که ما در این دیدار داشتیم هماهنگی خوب بازیکنان تیم فوتسال صبا بود که ما را با سختی های فراوانی مواجه کرده بود و بازیکنان ما نیز در مقابل حریف خوب عمل نکردند.



وی بیان داشت: حرفی برای گفتن ندارم و جایی برای توجیه شکست مقابل صبا وجود ندارد و این شکست را کاملا می‌پذیرم، بازیکنان ما البته تلاش خوبی داشتند ولی در بازی‌های اخیر قسمت نیست که لبنیات ارژن فارس نتیجه بگیرد.



وی در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت داوری تصریح کرد: داوران این دیدار خوب قضاوت کردند و ترجیح می‌دهم که صحبتی نداشته باشم.

