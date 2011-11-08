امیرعباس تقی‌پور، مدیر مسئول ماهنامه مدیریت ارتباطات و صاحب نظر حوزه رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیامک به عنوان یکی از سریع‌ترین ابزارهای ارتباطی به عنوان جدیدترین ابزار رسانه‌ای این روزها مورد اعتنای بسیاری از اهالی مطبوعات به عنوان عامل اطلاع‌دهنده قرار گرفته است، بیان کرد: در رقابت‌های رسانه‌ای جدید، تلاش برای جذب مخاطب بیشتر از جمله عواملی است که مورد توجه رسانه‌های گروهی قرار گرفته است و در این میان حتی روزنامه‌ها نیز از این ابزار غافل نمانده‌اند و با استفاده از آن به مخاطب خود می‌گویند که در شماره روز جاری و یا آینده خود قصد دارند به چه موضوعی بپردازند.

وی ادامه داد: این ابزار فیزیکی طبیعتا به دلیل سرعت و درعین حال کوتاهی خود بسیار قابل اعتنا است، اما نکته ظریفی در استفاده از آن وجود دارد و آن، لزوم رعایت حوصله و شرایط مخاطب در کسب اطلاع به وسیله آن است.

تقی‌پور افزود: رسانه‌ها باید در استفاده از این ابزار رسانه‌ای متناسب با ماموریت خود و نیز مخاطبی که برای خود متصور هستند از این ابزاراستفاده ببرند، ولی به طور معمول با توجه به فراگیری و نوع بهره‌مندی از این ابزار، سیاسیون، دانشگاهیان و نیز اهالی رسانه در ردیف مخاطبان اصلی این ابزار قرار دارند که در نهایت می‌توان به این جمع‌بندی رسید که مخاطب پیامک خبری به طور معمول باید مخاطبی خاص باشد.

مشاورارتباطات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین با انتقاد از نظام انتخاب مخاطب به صورت «اتفاقی» از میان مشترکان تلفن همراه از سوی برخی رسانه‌ها گفت: تحقیقات میدانی انجام گرفته از سوی محققان نشان داده است که این نوع از انتخاب‌ها نه تنها باعث ایجاد جاذبه برای مخاطب نمی‌شود، بلکه در نهایت منجر به ایجاد نظامی دافع از سوی مخاطبان در برابر آن رسانه خواهد شد.

تقی‌‌پور با اشاره به اینکه حوصله مخاطب اصلی اساسی در حوزه ایجاد ارتباط به واسطه پیامک خبری است، تاکید کرد: وقتی مخاطب در سامانه ارسال خبری پیامک امری بی‌اهمیت باشد، در نتیجه جذابیت‌های خبری و آنچه که می‌تواند او را به دنبال اصل خبر مخابره شده بکشاند، برعکس او را دور می‌کند.

وی با بیان اینکه وجود جذابیت‌های خبری اصلی انکار ناشدنی در موفقیت و تاثیرگذاری پیامک خبری است، گفت: این موضوع بر عهده رسانه‌ها است که اخبار تولیدی خاص خود و جذابیت‌های پنهان نهفته در آن را به صورت کد از سوی پیامک در اختیار مخاطب قرار دهند و موفقیت در این موضوع یعنی توانایی رسانه در شناسایی و معرفی ارزش‌های خبری خود.

این کارشناس حوزه ارتباطات در ادامه با اشاره به موضوع زمان ارسال پیامک خبری بیان داشت: گاهی یک خبر برجسته مثل انتخاب رئیس جمهور یک کشور مهم و تاثیرگذار را باید در همان زمان وقوع با پیامک ارسال کرد، اما در ارتباط با سایر خبرها با وجود اعتبار و اعتنا به آن خبر با توجه به شرایط فرهنگی گیرندگان پیامک و توجه به زمان استراحت و کار آنها نیز از الزامات فرهنگی است.

تقی‌پور تاکید کرد: از نظر حقوقی، افرادی که علاقه‌ای به دریافت پیامک خبری نداشته باشند، می‌توانند با تماس با شرکت مخابرات پشتیبان سیم‌کارت خود تقاضای رد دریافت این پیامک‌ها را بدهند اما این موضوع از نظر اخلاقی نیز باید از سوی رسانه‌ها مورد توجه قرار بگیرد که خواست مخاطب در دریافت و یا عدم تمایل به دریافت پیامک خبری باید مورد توجه و اعتنا قرار گیرد.