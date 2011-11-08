3 میلیون حاجی خیابانهای مکه را سنگ فرش کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، با اتمام رمی جمرات سه گانه در سرزمین منا حدود سه میلیون حاجی از این سرزمین خارج شدند و به مکه مکرمه آمدند.

ظهر امروز در جمرات فشار جمعیت به حدی بود که گویا زمین را از زائران بیت الله الحرام سنگ فرش کرده‌اند و واقعا جای سوزن انداختن هم نبود. در این میان، مسیر حدود نیم ساعته از منا به مکه مکرمه با پای پیاده، به بیش از 3 ساعت افزایش یافت.

البته فشار جمعیت حتی برای تعدادی زیادی از زائران دارای سن بالا و کودکان و نوزادان مشکلات تنفسی ایجاد کرد که با همکاری زائران بیت الله الحرام، این مشکلات تا حد امکان رفع شد.

این در حالی است که هنوز مسئولان کشور عربستان به صورت رسمی اعلام نکرده‌اند که در پی فشار جمعیت ظهر امروز در جمرات، آیا آسیبی به زائران بیت الله الحرام وارد شده است یا خیر.

در همین حال، هم اکنون ترافیک و ازدحام در خیابانهای شهر مکه مکرمه به نحوی است که صدها هزار حاجی با پای پیاده از خیابانهای مختلف برای طواف به مسجدالحرام می‌روند.



این گزارش حاکی از آن است که همه خیابانهای منتهی به مسجدالحرام مملو از حجاج کشورهای مختلف است و هیچ خودرویی امکان حرکت ندارد، ضمن اینکه 97 هزار حاجی ایرانی امروز ترجیح دادند با پای پیاده از منا به مکه مکرمه بیایند.