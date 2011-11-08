سیدمحسن بابامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از دیدار با نساجی مازندران با توجه به مدت زمان کوتاهی که برای آماده‌سازی تیم داشتیم، بازی حساسی با تیم شهرداری تبریز خواهیم داشت ولی در حال حاضر در آمادگی مطلوبی قرار داریم.



وی ادامه داد: امسال تمام تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ‌ برتر فوتبال امید مدعی هستند و به هیچ عنوان نباید حریفی را دست کم گرفت حتی اگر آن تیم در بازی قبلی خود با اختلاف زیاد نتیجه را واگذار کرده باشد، بنابراین راه سختی در لیگ امسال در پیش داریم زیرا بازی با نساجی به ما ثابت کرد که نباید هیچ حریفی را ضعیف قلمداد کنیم.



سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم تصریح کرد: دو هفته قبل در نخستین بازی خانگی خود در مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور در خانه مقابل تیم ذوب آهن اصفهان بازی کردیم و هر چند خوب بودیم اما به دلیل بهره نبردن از فرصت های خوب خود از کسب سه امتیاز محروم شدیم بنابراین باید در بازی این هفته باهوش و دقیق تر عمل کنیم.



وی افزود: در هفته سوم در دیدار خارج از خانه مقابل نساجی قائشمهر کاملا غافلگیر شدیم و متاسفانه در جدال خارج از خانه مقابل حریف خود نتوانستیم این تیم را شکست دهیم، سوای سه امتیاز این مسابقه، شکست سنگینی برای ما رقم خورد ولی بازیکنان ما باید این نتیجه را کاملا فراموش کنند، بازی فردا برای ما حکایت "روز از نو و روزی از نو است" و تلاشی مجدد را از سر می گیریم



بابامیری عنوان کرد: در هفته چهارم رقابت های لیگ برتر قرار داریم و در خانه برابر تیم فوتبال شهرداری تبریز به میدان می رویم، با وجود این که در خانه میزبان هستیم و می‌توانیم از شرایط میزبانی بهره‌برداری کنیم، قطعا کار سختی در پیش داریم ولی با تمام توان برای کسب پیروزی تلاش می کنیم.



وی بیان داشت: تیم ما ترکیبی از فوتبالیست های آینده دار قم است، ضمن اینکه بازیکنان ما بیش از سه چهار سال است که از رده سنی پایه در کنار هم بازی می کنند و شناخت بسیار خوبی از یک دیگر دارند که این مهم می تواند موجب موفقیت ما در دیدار با شهرداری تبریز شود.



سرمربی تیم فوتبال امید صبای قم تاکید کرد: تساوی و باخت در دو دیدار متوالی پایان کار ما در لیگ برتر نیست بلکه انتظار داریم همچنان مورد حمایت واقع شده و با اطمینان و اعتماد به نفس بالای در ادامه بازی ها به دنبال کسب امتیازات لازم برای موفقیت در لیگ برتر باشیم.



تیم فوتبال امید صبای قم در هفته چهارم از دور رفت مسابقات لیگ دسته برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور با مربیگری سیدمحسن بابامیری از ساعت 15 امروز سه شنبه در زمین چمن مجموعه ورزشی تختی قم میزبان تیم فوتبال شهرداری تبریز است.

