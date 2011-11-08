200 مرکز خیریه در قم فعالیت دارند

اکرم همایونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر 200 مرکز امور خیریه در استان قم فعالیت دارد، اظهار داشت: موسسه خیریه آبشار عاطفهها دارای 70 شعبه در کل کشور است که 25 شعبه آن در مشهد مقدس فعالیت دارد و این مرکز هم اکنون 700 خانوار قمی را تحت پوشش خود دارند.
وی با اشاره به اینکه منبع درآمد این مرکز خیریه از کمکهای مردمی است، ابراز داشت: هر خانوادهای حدود سه ماه تحت پوشش این مرکز خیریه است و پرداخت هزینه درمان و خرید دارو، کاریابی، مشاور حقوقی، پرداخت هزینه تحصیل، کمک جهیزیه، البسه، ارائه 12 قلم کالا و سبد غذایی از جمله خدماتی است که این مرکز به هر خانواده ارائه میدهد.
مدیر شعبه سازمان خیریه آبشار عاطفههای قم افزود: روزانه 200 نفر به مرکز خیریه آبشار عاطفهها مراجعه میکنند و در طول یک و نیم سال فعالیت در قم حدود دو هزار پرونده بایگانی شده است.
وی گفت: در سال گذشته کمک این سازمان خیریه به مردم نیازمند قم 106 میلیون تومان و در هفت ماه نخست سال جاری نیز 98 میلیون تومان بوده است.
همایونی ادامه داد: همکاری و روابط بسیج سازندگی مشهد با سازمانهای خیریه در مقایسه با بسیج سازندگی قم بسیار بهتر و خوب تر است.
وی با انتقاد از عدم همکاری دستگاههای استان با این سازمان خیریه ابراز داشت: تنها استانداری قم به سازمان خیریه آبشار عاطفهها کمک کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر شعبه سازمان خیریه آبشار عاطفههای استان قم تعداد مراکز خیریه فعال در استان قم را 200 مرکز عنوان کرد.
اکرم همایونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر 200 مرکز امور خیریه در استان قم فعالیت دارد، اظهار داشت: موسسه خیریه آبشار عاطفهها دارای 70 شعبه در کل کشور است که 25 شعبه آن در مشهد مقدس فعالیت دارد و این مرکز هم اکنون 700 خانوار قمی را تحت پوشش خود دارند.
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