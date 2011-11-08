استفاده از کتاب کمک درسی در مدارس ابتدایی ممنوع است

مجیده ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدارس ابتدایی بویژه مقطع اول ابتدایی نباید از کتب کمک درسی استفاده کنند، اظهار داشت:‌ برخی از مدارس ابتدایی استان برای خرید کتب کمک درسی مبلغ 12 هزار تومان از دانش آموزان دریافت کرده‌اند که چنین کاری ممنوع است و اگر اینگونه موارد در مدرسه‌ای مشاهده شود، آن مدرسه نمره و امتیاز منفی دریافت خواهد کرد.



وی گفت: متأسفانه امروزه کتاب‌های کمک درسی در بسیاری از مدارس نفوذ کرده است، در ابتدای سال که هنوز کتب درسی مقطع اول دبستان در مدارس توزیع نشده بود ولی کتب کمک درسی آن در مدارس وجود داشت.



معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قم ادامه داد: ورود کتب کمک درسی به مجموعه ابتدایی ممنوع است و به هیچ وجه نباید چنین کتاب‌هایی بین دانش آموزان نفوذ کند.



دانش آموزان ابتدایی نباید مشق شب داشته باشند



وی با تأکید بر اینکه دانش آموزان ابتدایی نباید مشق شب داشته باشند، اضافه کرد: حجم بسیار زیاد کتاب و کیف سنگین دانش آموزان از یک سو و مشق شب از سوی دیگر سبب مشکلات فراوان برای دانش آموزان مقطع ابتدایی شده است.



مدارس قم باید هوشمندسازی شوند



ملائی افزود: با توجه به اینکه یک سوم هزینه هوشمندسازی مدارس استان توسط اداره کل آموزش و پرورش، یک سوم توسط خود مدرسه و یک سوم دیگر نیز توسط ناحیه مربوطه پرداخت می‌شود بنابراین مدارس مقطع ابتدایی قم باید به هر شکل ممکن هوشمند شوند و مدیران هر مدرسه‌ای باید به این امر توجه کافی داشته باشد تا از این موضوع عقب نمانند.



وی ابراز داشت: با توجه به اینکه پیش دبستانی جزء دوره آموزشی آموزش و پرورش به حساب نمی‌آید ولی باید در این مقطع جذب حداکثری وجود داشته باشد و تمام پیش دبستانی‌های استان باید از آموزش و پرورش استان مجوز فعالیت و تأسیس داشته باشند.

