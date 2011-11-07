نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریها گشایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر ،محورهای اصلی برپائی نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریها شامل خدمات شهری،عمران شهری،حمل و نقل شهری،مدیریت بحران شهری، شهرداری الکترونیک،آموزش و پژوهش های شهری،مدیریت پسماند،محیط زیست و فضای سبز شهری و ماشین آلات و تجهیزات است.

در این نمایشگاه،شهرداری ها آخرین اقدامات،عملکرد و دستاوردهای خود را معرفی و شرکتها و موسسه های بخش خصوصی تولیدکننده محصولات و ارائه دهنده خدمات حوزه مدیریت شهری نیز دستاوردهای خود را ارائه می کند.

آشنائی بیشتر شهروندان با فعالیتهای متنوع شهرداری ها، اطلاع رسانی در خصوص پروژه های قابل سرمایه گذاری شهرداری ها ،آگاهی شرکتها وموسسه ها ازنظرات شهرداری ها نسبت به محصولات و خدمات بخش خصوصی و انتقال تجربیات شهرداری ها به یکدیگر از جمله اهداف برپائی این نمایشگاه است.