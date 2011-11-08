یک ساعت مشاجره بهاره رهنما و سروش صحت

به گزارش خبرنگار مهر، یک زن و یک مرد تحصیلکرده که هر دو از جایگاه اجتماعی خوبی هم برخوردار هستند دیگر نمی‌توانند با هم زیر یک سقف زندگی کنند. هیچ دلیلی هم برای این جدایی وجود ندارد و به همین دلیل اطرافیان آنها بر این باورند که این زن و شوهر جوان دچار جنون شده‌اند، ولی این ظاهر ماجراست؛ چون به خصوص سحر که بیشتر از آرش بر این جدایی اصرار می‌ورزد برای خودش دلایلی هم دارد که آنها‌ را منطقی می‌داند. سحر دندانپزشک است و آرش وکیل.

نقش سحر را بهاره رهنما بازی می‌کند و نقش آرش هم بر عهده سروش صحت است. این خلاصه‌ای از فیلم تلویزیونی "جنون دو نفره" است که به کارگردانی صادق کرمیار و تهیه‌کنندگی محمدرضا خجسته برای پخش از تلویزیون در روز عید غدیر تهیه می‌شود. "جنون دو نفره" محصول گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه یک سیماست.

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به این منطقه می‌گویند کلارآباد و اگر بخواهیم نشانی دقیق‌تر بدهیم باید بگوییم روستایی میان چالوس و رامسر است. حداقل با به این نشانی این منطقه را شناختیم. طبق اطلاعاتی که ناظر پروژه ناصر فرضی‌زاده در اختیار ما گذاشته "جنون دو نفره" تا کنون در تهران، نمک آبرود و رامسر تصویر برداری شده و لوکیشن فعلی هم خانه مادر سحر در روستایی شمالی است.



نقش مادر سحر را پروین‌ قائم مقامی مادر واقعی بهاره رهنما بازی می‌کند. خانه مادر سحر در همین روستای کلار آباد انتهای شالیزار یکم قرار دارد و روبروی خانه کوچک و با صفای او هم خانه‌ای نیمه ساز وجود دارد که بعد متوجه می‌شویم این خانه نیمه ساز خانه سحر و آرش است که در حال حاضر به محل غذاخوری و استراحت اعضای گروه تبدیل شده است.

سحر یعنی همان بهاره رهنما از شوهر قهرکرده و به بهانه بیماری مادر رهسپار شمال شده وحالا قرار است سکانس رویارویی مادر و دختر تصویر برداری شود. مادر و پدر سحر از اینکه او با شوهرش مشاجره و دعوا دارد، ناراحت هستند و حتی او را به خاطر مسافرتش به شمال سرزنش می‌کنند.

صادق کرمیار پشت مانیتور در ورودی آشپزخانه نشسته و پروین دخت یزدانیان و بهاره رهنما را هدایت می‌کند. دوربین مجتبی رحیمی مدیر تصویربرداری فیلم فقط سحر و پدر و مادرش را در کادر دارد، اما جالب است بدانید که افراد حاضر در خانه بیش از 15 نفر هستند اگرچه هرکدام وظیفه یا کاری را بر عهده دارند و حضورشان ضروری است.

سحر بیماری مادر را بهانه می‌کند و می‌گوید به خاطر او به شمال سفر کرده، جمله‌ها یکی یکی ابتدا از دهان صادق کرمیار خارج می‌شوند و بعد بهاره دهنما آن‌ها را تکرار می‌کند: کرمیار: مامان مگه شما نگفتی حال نداری؟

رهنما: مامان مگه شما پشت تلفن نگفتی که حال نداری ؟

بیرون از خانه نسیم ملایم و خنکی در حال وزیدن است و گه گاه بارانی هم می‌بارد که بیشتر شبیه شبنم صبحگاهی است. هوای دل انگیز و متفاوتی است و به همین دلیل بعد از ضبط این سکانس وقتی که همه اعضای گروه به خانه نیمه ساز روبرو می‌روند تا ناهار بخورند بهاره رهنما از مادرش پروین دخت یزدانیان می‌خواهد که با هم بیرون و در حیاط ناهار را میل کنند.

رهنما روحیه خوبی دارد و انگار بیشتر از بقیه اعضای گروه انرژی دارد و کمتر احساس خستگی می‌کند، وقتی هم که کسی بی‌حوصله و خسته است، سراغش می‌رود و تلاش می‌کند به او روحیه و انرژی بدهد. با پایان یافتن سکانس قبلی سحر از خانه مادرش هم قهر می‌کند و با لجبازی به خانه نیمه ساز خود که سر هم هست می‌رود و آنجا خوابش می‌برد.

این توضیحی است که هاشم میرطالبی مدیر برنامه ریزی فیلم می‌دهد و درباره سکانس‌هایی که امروز ضبط خواهند شد برایمان صحبت می‌کند. او از روزی پر کار حرف می‌زند و می‌گوید: احتمالاً گروه تا صبح مشغول تصویر برداری هستند. ساعت حدود 2 بعد از ظهر است و میرطالبی خبر می‌دهد حوالی عصر ضبط سکانس‌های سروش صحت هم آغاز خواهد شد.

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صادق کرمیار را هم اهالی هنر در عرصه فیلمسازی می‌شناسند و هم اهالی ادبیات چون او نویسنده و فیلمساز است. به جز فیلم‌های تلویزیونی متعددی که ساخته در حوزه سریال سازی هم تجربیاتی دارد. سال گذشته سریال تلویزیونی "یک روز قبل" به کارگردانی او پخش شد.

"جنون دو نفره" از نگاه خود او رگه‌های مذهبی و ساختاری ملودرام و طنز دارد. ساختار طنز و ملودرام اثر باعث می‌شود مخاطب با فیلم همراه شده و پیام اخلاقی فیلم را دریافت کند. فیلمنامه "جنون دو نفره" به قلم فروغ فروهیده به نگارش درآمده، اما صادق کرمیار خود کار بازنویسی فیلمنامه را بر عهده گرفته است با این توضیح که کرمیار بازنویسی فیلمنامه را بعد از مشخص شدن بازیگران انجام داده است، چون اعتقاد جالبی دارد.

او می‌گوید: برای درآمدن یک نقش خوب باید تعاملی میان متن و بازیگر صورت بگیرد و وظیفه برقرار این تعامل هم بر عهده کارگردان است.

وی ادامه می‌دهد: باید کمی متن را به بازیگر نزدیک کرد و کمی بازیکر را به متن و از نقطه تلاقی این دو با یکدیگر نقشی باور پذیر به دست خواهد آمد.

صادق کرمیار تا کنون تله فیلم‌هایی در گونه‌های مختلف پلیسی، دفاع مقدس، ملودرام و خانوادگی ساخته و به گفته خودش دوست دارد همه گونه‌ها را تجربه کند ولی بزرگترین دغدغه‌اش ساخت کار خوب است.



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قرار است یک سکانس کوتاه ضبط شود، توضیح آن این است: بهاره رهنما یا همان سحر از خانه مادر بیرون می‌آید و به خانه نیمه ساز خود می‌رود. اما مقابل خانه نیمه ساز پله‌ای وجود ندارد به همین دلیل همه اعضای گروه دست به دست هم می‌دهند تا پله‌ای را مقابل خانه نیمه‌ساز بگذارند. اینجا دیگر همراهی و همکاری اعضای گروه باعث شده که کسی خود را محدود به مسئولیت‌اش نکند.

یکی سنگ‌ها را می‌آورد و یکی بیل به دست خاک می‌ریزد. کمتر از یک ساعت پله ساخته می‌شود و ما در این فاصله با محمدرضا خجسته تهیه‌کننده تله فیلم گفتگو می‌کنیم. خجسته تحصیلکرده سینماست و بیش از هر چیزی برایش این اهمیت دارد که فیلم "جنون دو نفره" حاوی پیام اخلاقی برای خانواده‌ها باشد.

او حتی وجه سرگرم کنندگی فیلم را هم در خدمت این موضوع می‌داند و عنوان می‌کند: "جنون دو نفره" می‌خواهد بگوید خانواده‌ای که آموزه‌های دینی و باورهای مذهبی را در نظر دارد کمتر دچار چالش‌هایی ان چنین می‌شود. سحر و آرش نمونه زوج‌هایی هستند که به خاطر عدم برخورداری از آگاهی‌های لازم و عدم امیدواری در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرند و در پایان هم برگشت دوباره آنها به زندگی از راه توسل نشان دهنده نقش باورهای دینی در زندگی ما مسلمانان است.

پله ساخته شده و بهاره رهنما آماده بازی در این سکانس می‌شود، فرخ فدایی مدیر تصیر برداری از همه می‌خواهد که سکوت کنند. صحنه کاملا آماده است. سحر از خانه مادر بیرون می‌آید و به خانه روبرو می‌رود. از پله‌ای که تازه ساخته شده وارد می‌شود، بعد هم در را پشت سر خود می‌بندد. کرمیار کات می‌دهد و بهاره رهنما در را باز می‌کند سرش را بیرون می‌آورد و به شوخی می‌گوید: خیلی پلان حسی بود من رو یه کم به حال خودم بذارین تا از این حس خارج شم!

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دختربچه‌ای با مادر و برادر کوچکش وارد مکان تصویربرداری می‌شود. با مسئول طراحی و لباس همراه می‌شود و داخل خانه مادر سحر می‌رود و چند دقیقه بعد با هیبتی کاملاً متفاوت باز می‌گردد. او قرار است نقش دختر بچه‌ای شمالی را بازی کند که در پایان داستان، سحر و آرش به دعوت او توسل کردن را یاد می‌گیرند. این دختر بچه هیوا کاظم نژاد نام دارد و در این سکانس قرار است کنار بهاره رهنما باشد.

بهاره رهنما باید در خانه نیمه سازش روی پله‌های نیمه ساخته بنشیند و گریه کند و هیوا سراغش بیاید و دلداریش بدهد. گروه صحنه تشکی را روی پله‌ها می‌گذارند تا سحر بنشیند.

بهاره رهنما می‌نشیند و بعد برایش سئوالی پیش می‌آید. از صادق کرمیار سئوال می‌کند من جرا اینجا نشستم؟ کرمیار می‌گوید: ناراحت هستی و گریه می‌کنی. رهنما می‌گوید: کسی که ناراحت هست اولین جایی که پیدا کند می‌نشیند مثل یک مبل، ولی این پله‌ها و تشک زیر من ساخته شده است...

کرمیار جواب می‌دهد که تشک در کادر نخواهد بود و منظور اصلی نشان دادن پله‌های نیمه ساز است.

این بار پلان واقعاً حسی است و بهاره رهنما باید گریه کند، حالا دیگر سروش صحت هم به گروه اضافه شده ولی در این پلان بازی ندارد و می‌رود که گریم شود.

فرخ فدایی اعلام سکوت می‌کند و کرمیار به هیوا می‌گوید که با اشاره او هیوا سمت رهنما برود. رهنما سرش را میان دو دست می‌گیرد و در فاصله چند ثانیه اشک‌هایش جاری می‌شوند. بلافاصه اعلام آمادگی می‌کند و می‌گوید: بریم.

سرش را به دیوار تکیه می‌دهد و گریه می‌کند. هیوا با اشاره کرمیار می‌رود و کنارش می‌نشیند و دلداریش می‌دهد. بعد از او می‌خواهد که با هم به امام‌زاده بروند. کرمیار کات که می‌دهد گروه به خاطر درآوردن این پلان حسی رهنما را تشویق می‌کنند.

غروب روستای کلارآباد دیدنی است، حالا دیگر هوا کمی هم سرد شده و گروه صحنه مشغول آماده کردن میز غذا در خانه نیمه‌ساز هستند. در این پلان سروش صحت هم بازی دارد. البته پدر و مادر سحر هم هستند.

سروش صحت از بازی در این فیلم خرسند است و امیدوار است که مخاطبان از آن خوششان بیاید. او بازی‌های موفق خود و بهاره رهنما را در کارهای قبلی مثال می‌زند و می‌گوید: ما جنس بازی هم را می‌شناسیم و بده و بستان خوبی با هم داریم و من امیدوارم که "جنون دو نفره" با استقبال مردم روبرو شود.

قرار است فیلم تلویزیونی "جنون دو نفره" روز عید غدیر از شبکه یک سیما پخش شود.

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گزارش: فاطمه عودباشی