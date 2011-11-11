فیلمهای آخرالزمانی غرب "بازی"‌ هستند

دکتر اسکات دیویسون استاد فلسفه دانشگاه ایالتی مورهد در کنتاکی آمریکا در مورد تعریف فیلم دینی به خبرنگار مهر گفت: تعریف فیلم دینی کار سخت و دشواری است و به راحتی نمی‌توان تعریف مشخصی از آن ارائه داد.

وی افزود: پیشینه ساخت فیلمهای آخرالزمانی در غرب، طولانی است، برخی از این فیلمها دینی و مذهبی و برخی دیگر تنها سرگرمی هستند و باید توجه داشت اغلب فیلمهای آخرالزمانی نیز براساس تخیلات علمی ساخته می شوند.

دیویسون یادآور شد: در برخی موارد این فیلمها مطالب مهمی برای عرضه ندارند، در واقع باید اینگونه فیلمها را بازی دانست؛ نه اینکه حرفی جدی داشته باشند.

وی در مورد اهداف فیلمهای آخرالزمانی غرب و اینکه آیا این فیلمها بازگو کننده تمام حقایق هستند نیز تصریح کرد: در واقع در غرب موضوع پایان جهان و آخرالزمان به موضوعی عامه پسند برای فیلمسازان تبدیل شده تا از رهگذر آن فیلمهایی جذاب و مخاطب پسند بسازند.

دیویسون در پایان تأکید کرد: در اغلب موارد این فیلمها هیچ حرفی برای گفتن ندارند و نوعی بازی هستند.