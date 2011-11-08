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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۸:۴۵

با بازی راد و کابلی/

مرزبان "مومیا" را به تئاتر فجر می‌برد

مرزبان "مومیا" را به تئاتر فجر می‌برد

هادی مرزبان نمایش "مومیا" را با حضور بازیگرانی چون ایراج راد و فرزانه کابلی در بخش مهمان سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه می‌برد.

مرزبان درباره تولید و اجرای نمایش "مومیا" نوشته ایوب آقاخانی به خبرنگار مهر گفت: نمایش "مومیا" یک اثر سه اپیزوده است که ایوب آقاخانی آن را خیلی خوب نوشته است. ما در پایان نمایش متوجه می‌شویم که این سه اپیزود به نوعی به یکدیگر ربط و خط مشترکی دارند.

وی با اشاره به حضور هفت بازیگر در این نمایش افزود: تا به حال حضور ایرج راد و فرزانه کابلی در نمایش "مومیا" قطعی شده است و پنج بازیگر دیگر هم تا پایان هفته جاری مشخص می‌شوند.

این کارگردان با سابقه تئاتر درباره آغاز زمان تمرینات نمایش برای اجرای آن در بخش مهمان سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یادآور شد: منتظر دادن سالن تمرین از سوی دبیرخانه جشنواره یا اداره‌کل هنرهای نمایشی هستیم تا تمرینات خود را آغاز کنیم.

مرزبان درباره سالن پیشنهادی برای اجرای نمایش "مومیا" گفت: پیشنهاد من برای اجرای این نمایش، سالن چهارسو یا سایه است که البته باید با برگزار کنندگان جشنواره هم در این خصوص صحبت کنم.

هادی مرزبان سال گذشته نمایش "خانمچه و مهتابی" نوشته زنده‌یاد اکبر رادی را با حضور بازیگرانی چون گلاب آدینه، ایرج راد و سیما تیرانداز در سالن تئاتر مجموعه فرهنگی هنری آزادی و همچنین سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.

کد مطلب 1454534

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