به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن میرسلطانی درباره آخرین ضعیت پیشرفت اجرایی طرح بهینه‌سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه تهران گفت: واحدهای تولید برق و بخار، تولید آب دمین، بازیافت ال.پی.جی، مخازن ذخیره سازی، واحد آمین، واحد جداسازی آبهای ترش، تاسیسات جانبی، برج خنک کننده و واحد گرانول سازی گوگرد تا به حال راه اندازی شده است.

مجری طرح بهینه‌سازی فرآیند و بهبود کیفیت پالایشگاه تهران با اعلام اینکه پنج واحد دیگر نیز تا پایان امسال راه اندازی می شود، تصریح کرد: واحد گوگرد زدایی از نفت سفید با ظرفیت 31 هزار و 500 بشکه در روز تا دهه سوم آذر ماه امسال در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه واحد گوگرد زدایی از گازوییل به عنوان یک واحد جدید با ظرفیت 53 هزار بشکه در روز ابتدای آذر ماه پیش راه اندازی خواهد شد، اظهار داشت: واحد تولید هیدروژن نیز با ظرفیت 42 میلیون فوت مکعب در ساعت نیز تا پایان آبان ماه به بهره برداری می رسد.

مجری طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه تهران با اعلام اینکه واحدهای بازیافت و استحصال گوگرد نیز به بهره برداری می رسد، تبیین کرد: در این پروژه 58 هزار مترمکعب عملیات خاکی، 40 هزار مترمکعب عملیات بتنی، 380 هزار اینچ جوشکاری لوله، 436 کیلومتر کابل کشی برق و ابزار دقیق و سه هزار و 660 تن نصب مخازن کروی و استوانه ای انجام می شود.

وی سرمایه گذاری برای اجرای طرح بهینه سازی فرآیند و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه تهران را 500 میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این طرح با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی و ارتقای کیفیت محصولات نفت سفید و گازوییل مطابق با استاندارد یورو پنج اتحادیه اروپا در دست انجام است.