تدوین اطلس خانواده/ اجرای طرح مطلع مهر در 7 استان پرطلاق

زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پرسش نامه‌های ویژه اطلس خانواده تدوین شده گفت: این پرسش نامه‌ها با همکاری مرکز آمار کشور در دور دوم آمارگیری تکمیل و پس از پایش "اطلس خانواده" کشور تدوین می شود.

وی ادامه داد: این اطلس آسیبهای خانواده را در نقاط مختلف کشور از جهات مختلف مانند خشونتهای خانوادگی، مشکلات بهداشتی، فرهنگی ،سیاسی،اجتماعی و اقتصادی بررسی می‌کند. همچنین شاخصهای گوناگونی در پرسش نامه های اطلس خانواده در نظر گرفته شده است که امیدواریم با همکاری و هماهنگی مرکز آمار آن را تا پایان سال 90 تدوین کنیم.

به گفته سجادی، اطلس خانواده چراغ راهنمایی برای سیاستگذارن امور خانوده است که با توجه به پتانسیل و ظرفیت هر منطقه برای خانواده برنامه ریزی کنند.

وی با بیان اینکه اطلس خانواده دغدغه های هر استان را در حوزه خانواده مشخص می کند گفت: مسئولان باید بدانند که مخاطبان متقاوت مشکلات متنوعی دارند و نمی توان یک نسخه را برای همه پیچید. با تدوین اطلس خانواده می توان از پتانسیلهای هر استان برای حل مشکلات خودشان استفاده کرد.

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه با انتقاد از رشد آمارهای طلاق در میان خانواده های ایرانی گفت: متاسفانه آمار ازدواج از سال 88 تاکنون روند عادی خودش را طی کرده است اما طلاق در این سالها روند رو به رشد داشته است.

سجادی معتقد است: ازدواج هایی که طرفین شناختی از هم ندارند و والدین نیز در مسیر تحقیقات خود را کنار می کشند یکی از دلایل افزایش آمار طلاق است. نباید تنها مروج ازدواج آسان بود باید جوانان را به ازدواج های پایدار تشویق کرد زیرا ازدواجی پایدار است که عقلانیت بر آن حاکم باشد. والدین نیز نباید تنها به خواست بچه ها یشان تن دهند بلکه باید تحقیقات لازم را برای یک ازدواج موفق انجام دهند.

معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اجرایی شدن طرح" مطلع مهر" در هفت استان پر طلاق خبر داد و گفت: در این طرح به مسائلی چون بهداشت جنسی، روانی و تفاوتهای زن و مرد و نحوه برخورد با مشکلات سالهای ابتدایی ازدواج پرداخته شده است.

به گفته سجادی، بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد که خانواده تا پنج سال پس از تشکیل، نیازمند حمایت‌های مشاوره‌ای و آموزشی است تا بتواند روی پای خود بایستد و به ثبات لازم برسد.

وی افزود: با توجه به ضرورت آموزش قبل، حین و بعد از ازدواج، حمایت و کمک مشاوره‌ای به خانواده‌های در شرف تشکیل از برنامه‌های مهم مرکز امور خانواده است.





