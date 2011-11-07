مراقبت دربرابر دروغ پردازی های دولت آمریکا برای همه کشورها ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در اجلاس سازمان شانگهای در سن پترزبورگ روسیه افزود : تهران ضمن اعلام انزجار از هرگونه فعالیت تروریستی و محکوم کردن انواع آن، خود را از اتهامات و جنجال بی اساس و دروغین اخیر آمریکا مبنی بر دست داشتن در طرح اقدام تروریستی ، مبری می داند.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ، ضمن اعتقاد به لزوم مقابله جدی با تروریسم تأکید می کند که مبارزه با این پدیده شوم، مستلزم همکاری همه جانبه بین المللی، اجتناب از برخوردهای گزینشی، و معیارهای دو گانه، شناسایی ریشه های بروز تروریزم و تلاش گسترده برای از بین بردن آن، است.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با 16 هزار شهید عملیات تروریستی، بزرگترین قربانی پدیده شوم تروریسم در جهان است.

وی در ادامه با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه افزود : جمهوری اسلامی ایران، تحولات منطقه و قیامهای مردمی را ناشی از حمایت استکبار جهانی از رژیمهای ضد مردمی می‌داند که حاصل آن، فقر، فساد، شکاف طبقاتی و بی عدالتی بوده است.

صالحی تصریح کرد: بی تردید،‌ تحقق مطالبات مردمی در دیگر کشورهای منطقه و انجام اصلاحات، موضوعی است که ما به آن توجه داریم و از گفتگو بین دولتها و معارضه، در راستای تحقق خواستة‌ اکثریت مردم ، تأکید می کنیم.

وزیر امور خارجه گفت: معتقدیم اراده ملتها را نمی‌توان با لشکرکشی و رعب و وحشت سرکوب کرد و زمان اینگونه اقدامات سپری شده است.

وزیر امورخارجه کشورمان تجربه چند ساله گذشته نشان داده که اقدامات نظامی خودسرانه و یکجانبه گرایانه برخی کشورها، موجب افزایش ناامنی و کشتار مردم بی گناه و بروز تهدیدات جدید برای جهان شده و هرگونه تهدید کشورهای مستقل به حملات نظامی محکوم است.

صالحی در ادامه افزود: حضور نیروهای بیگانه در افغانستان،‌نه تنها موجب بازسازی و توسعه زیر ساختهای این کشور نشده،‌ بلکه موجب افزایش خشونت و ناامنی و تولید و قاچاق مواد مخدر در آن کشور شده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است نیروهای بیگانه باید از افغانستان خارج شوند و مسئولیت امنیتی، به دولت آن کشور واگذار شود تا از طریق افغانیزه کردن و بومی سازی امور اقتصادی و امنیتی، به بهبود شرایط در این کشور کمک شود.

وزیر امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران ، ‌ضمن حمایت از تقویت اقدامات به عمل آمده در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر (‌ازجمله سندی که در اجلاس پیشین سران در شهر آستانه در این زمینه به امضاء رسید) آمادگی دارد ظرفیتها و تجربیات خود را برای کمک به تحقق راهبرد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در اختیاز کشورهای عضو سازمان قرار دهد.

وی با اشاره به فعالیت ده ساله سازمان همکاری شانگهای گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش همکاری با سازمان همکاری شانگهای در حوزه های متنوع بویژه امنیت انرژی و توسعه ترانزیت است.

صالحی افزود: توسعه تجارت و رفع موانع مختلف و از جمله تجارت الکترونیک، امنیت اطلاعات، امنیت انرژی و تسهیل ترانزیت، از حوزه های مهمی هستند که ایران آمادگی دارد همکاری خود را در این حوزه ها با سازمان شانگهای گسترش دهد.

وی افزود: امنیت اطلاعات به ویژه در فضای سایبر، رویکردهای جدیدو راهکارهای ویژه ای را برای مقابله با اینگونه تهدیدات، می‌طلبد.

وزیر امور خارجه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، ایجاد باشگاه انرژی، در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و برگزاری اولین نشست این باشگاه را، گامی مثبت تلقی می‌ کند.

صالحی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی ، برای مشارکت فعال در چارچوب باشگاه انرژی سازمان شانگهای اعلام آمادگی می‌کند.

وی گفت: سازمان شانگهای می‌تواند در زمینه حمل و نقل و ترانزیت کالا و ارائة تسهیلات گمرکی و مناطق آزاد تجاری، قدمهای مفید و بلندی بردارد.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد : راهگذر حمل و نقلی شمال و جنوب و راهگذر ترانزیتی 5 جانبه میان ایران، ‌ترکمنستان، ازبکستان،‌ عمان و قطر، گام مؤثری در توسعه حمل و نقل و ترانزیت بین کشورهای منطقه است.

صالحی افزود: جمهوری اسلامی ایران از پیوستن دیگر کشورهای منطقه به راهگذر 5 جانبه، استقبال می‌ کند.

وی گفت : طرح راه آهن جمهوری اسلامی ایران-ترکمنستان و قزاقستان نیز که احداث آن مراحل پایانی خود را طی می کند ، گام مؤثری در تقویت شبکه حمل و نقلی و ترانزیتی در منطقه محسوب می شود.

وزیر امور خارجه گفت: کشورهای عضو سازمان شانگهای می‌توانند در زمینه فناوری به ویژه فناوریهای نوین، همچون نانو فناوری و بیو فناوری و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، همکاری و تبادل کنند.

صالحی افزود: باتوجه به پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های فوق در چارچوب سازمان شانگهای و براساس معاهدات بین المللی، برای همکاری با کشورهای عضو، اعلام آمادگی می کنیم.

وی ادامه داد: اجلاس شانگهای در شرایطی برگزار می‌شود که تحولات مهمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوسته است.

صالحی گفت: یک دهه از عمر سازمان همکاری شانگهای می‌گذرد و در این مدت؛ منطقه و جهان، شاهد تحولات شگرفی بوده است.

وزیر امور خارجه افزود: علیرغم تمامی تلاشها و اقدامات به عمل آمده، همچنان مسائل و مشکلات زیادی در منطقه ما وجود دارد که تقویت همکاری کشورهای منطقه را اجتناب ناپذیر می کند.

صالحی گفت: برخورداری اعضای سازمان شانگهای از ظرفیتها و فرصتهای قابل توجه، بر اهمیت و ضرورت این همکاریها، افزوده است و ایران در راستای سیاست راهبردیش، موضوع مشارکت فعال در تشکلهای منطقه ای را به عنوان یک اصل و اولویت در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است.