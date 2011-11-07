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۱۶ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

نخست وزیر عراق:

دخالت برخی سیاستمداران در توطئه کودتا/ در مرحله بسیار خطرناکی بسرمی بریم

دخالت برخی سیاستمداران در توطئه کودتا/ در مرحله بسیار خطرناکی بسرمی بریم

نوری المالکی با هشدار درباره شرایط خطرناکی که عراق در آن به سر می برد، از دست داشتن برخی شخصیتهای سیاسی بلندپایه در توطئه خنثی شده علیه روند سیاسی پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نوری المالکی اعلام کرد : ما اسامی سیاستمداران بلندپایه ای را که در طرح خنثی شده براندازی روند سیاسی عراق دست دارند، در اختیار داریم.

مالکی که به مناسبت عید سعید قربان، میزبان جمعی از شخصیتهای رسانه ای بود، افزود : عراق در مرحله بسیار خطرناکی به سر می برد و خطر در نفوذ توطئه کنندگان علیه نظام دموکراتیک کنونی به درون رده های عالی دستگاههای امنیتی و نظامی و برخی مراکز حساس دولتی نهفته است، آنها طرحهای مشکوکی برای نابودی عراق را اجرا می کنند.

مالکی گفت : از جمله کسانی که در این توطئه شرکت کرده اند، شخصیتهای سیاسی معروف و برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای هستند که جزئیات آن را امروز به خاطر امنیت کشور فاش نخواهیم کرد، اما معنایش این نیست که ما این افراد را بازخواست نخواهیم کرد، بلکه اسامی آنها را در زمان مناسب و پس از پایان تحقیقات و بازجویی دستگاههای امنیتی از سران بعثی که اخیرا بازداشت شده اند، افشا خواهیم کرد.
 
خاطر نشان می شود منابع امنیتی عراق پیشتر از دستگیری 500 نفر از اعضای یک گروه مسلح وابسته به حزب منحل شده بعث و ادامه پیگرد بعثی هایی خبر داده بودند که با توطئه براندازی دولت منتخب پس از خروج نظامیان آمریکایی مرتبط هستند.

منابع امنیتی عراق، هدف اصلی این گروه را براندازی دولت نوری مالکی پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق اعلام کرده بودند که برخی کشورها از جمله قطر، امارات و عربستان از این گروه بعثی حمایت می کردند.
کد مطلب 1454562

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