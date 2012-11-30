  1. ورزش
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۴

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

رقابت های باشگاهی اروپا، لیگ برتر ایران و لیگ قهرمانان اروپا به صورت مستقیم از شبکه های سوم و ورزش پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهم ترین دیدار این هفته را باید بازی حساس تیم های بایرن مونیخ - دورتموند به حساب آورد. باوریایی‌ها دو فصل است که در رقابت‌های بوندس لیگا موفق به شکست دورتموند نشده اند. دربی مادرید بین تیم‌های رئال و آتلتیکو هم جذابیت‌های بسیاری خواهد داشت.

برنامه کامل پخش مستقیم رقابت های هفته پیش رو به شرح زیر است:

شنبه 11/09/1391 ساعت : 21:00
 بایرن مونیخ - دورتموند
زنده از شبکه سه

شنبه 11/09/1391 ساعت : 22:30
 بارسلونا - بیلبائو
زنده از شبکه ورزش

یکشنبه 12/09/1391 ساعت : 00:30
 یوونتوس - تورینو
با تاخیر از شبکه ورزش
 
یکشنبه 12/09/1391 ساعت : 00:30
 رئال مادرید - آتلتیکومادرید
زنده از شبکه سه

دوشنبه 13/09/1391 ساعت : 15:15
 داماش گیلان - استقلال
زنده از شبکه سه
 
دوشنبه 13/09/1391 ساعت : 17:30
 پرسپولیس - تراکتورسازی
زنده از شبکه سه
 
سه‌شنبه 14/09/1391 ساعت : 23:15
لیگ قهرمانان اروپا: دورتموند - منچسترسیتی
زنده از شبکه سه

سه‌شنبه 14/09/1391 ساعت : 23:15
لیگ قهرمانان اروپا: رئال مادرید - آژاکس
زنده از شبکه ورزش
 
چهارشنبه 15/09/1391 ساعت : 23:15
لیگ قهرمانان اروپا: بارسلونا - بنفیکا
زنده از شبکه ورزش
 
چهارشنبه 15/09/1391 ساعت : 23:15
لیگ قهرمانان اروپا: شاختار - یوونتوس
زنده از شبکه سه
کد مطلب 1454582

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