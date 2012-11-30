برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهم ترین دیدار این هفته را باید بازی حساس تیم های بایرن مونیخ - دورتموند به حساب آورد. باوریایی‌ها دو فصل است که در رقابت‌های بوندس لیگا موفق به شکست دورتموند نشده اند. دربی مادرید بین تیم‌های رئال و آتلتیکو هم جذابیت‌های بسیاری خواهد داشت.

برنامه کامل پخش مستقیم رقابت های هفته پیش رو به شرح زیر است:

شنبه 11/09/1391 ساعت : 21:00

بایرن مونیخ - دورتموند

زنده از شبکه سه

شنبه 11/09/1391 ساعت : 22:30

بارسلونا - بیلبائو

زنده از شبکه ورزش



یکشنبه 12/09/1391 ساعت : 00:30

یوونتوس - تورینو

با تاخیر از شبکه ورزش

یکشنبه 12/09/1391 ساعت : 00:30

رئال مادرید - آتلتیکومادرید

زنده از شبکه سه



دوشنبه 13/09/1391 ساعت : 15:15

داماش گیلان - استقلال

زنده از شبکه سه

دوشنبه 13/09/1391 ساعت : 17:30

پرسپولیس - تراکتورسازی

زنده از شبکه سه

سه‌شنبه 14/09/1391 ساعت : 23:15

لیگ قهرمانان اروپا: دورتموند - منچسترسیتی

زنده از شبکه سه



سه‌شنبه 14/09/1391 ساعت : 23:15

لیگ قهرمانان اروپا: رئال مادرید - آژاکس

زنده از شبکه ورزش

چهارشنبه 15/09/1391 ساعت : 23:15

لیگ قهرمانان اروپا: بارسلونا - بنفیکا

زنده از شبکه ورزش

چهارشنبه 15/09/1391 ساعت : 23:15

لیگ قهرمانان اروپا: شاختار - یوونتوس

زنده از شبکه سه