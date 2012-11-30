برنامه پخش مستقیم رقابت های فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهم ترین دیدار این هفته را باید بازی حساس تیم های بایرن مونیخ - دورتموند به حساب آورد. باوریاییها دو فصل است که در رقابتهای بوندس لیگا موفق به شکست دورتموند نشده اند. دربی مادرید بین تیمهای رئال و آتلتیکو هم جذابیتهای بسیاری خواهد داشت.
برنامه کامل پخش مستقیم رقابت های هفته پیش رو به شرح زیر است:
شنبه 11/09/1391 ساعت : 21:00
بایرن مونیخ - دورتموند
زنده از شبکه سه
شنبه 11/09/1391 ساعت : 22:30
بارسلونا - بیلبائو
زنده از شبکه ورزش
بارسلونا - بیلبائو
زنده از شبکه ورزش
یکشنبه 12/09/1391 ساعت : 00:30
یوونتوس - تورینو
با تاخیر از شبکه ورزش
یکشنبه 12/09/1391 ساعت : 00:30
رئال مادرید - آتلتیکومادرید
زنده از شبکه سه
رئال مادرید - آتلتیکومادرید
زنده از شبکه سه
دوشنبه 13/09/1391 ساعت : 15:15
داماش گیلان - استقلال
زنده از شبکه سه
دوشنبه 13/09/1391 ساعت : 17:30
پرسپولیس - تراکتورسازی
زنده از شبکه سه
پرسپولیس - تراکتورسازی
زنده از شبکه سه
سهشنبه 14/09/1391 ساعت : 23:15
لیگ قهرمانان اروپا: دورتموند - منچسترسیتی
زنده از شبکه سه
لیگ قهرمانان اروپا: دورتموند - منچسترسیتی
زنده از شبکه سه
سهشنبه 14/09/1391 ساعت : 23:15
لیگ قهرمانان اروپا: رئال مادرید - آژاکس
زنده از شبکه ورزش
چهارشنبه 15/09/1391 ساعت : 23:15
لیگ قهرمانان اروپا: بارسلونا - بنفیکا
زنده از شبکه ورزش
لیگ قهرمانان اروپا: بارسلونا - بنفیکا
زنده از شبکه ورزش
چهارشنبه 15/09/1391 ساعت : 23:15
لیگ قهرمانان اروپا: شاختار - یوونتوس
زنده از شبکه سه
لیگ قهرمانان اروپا: شاختار - یوونتوس
زنده از شبکه سه
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