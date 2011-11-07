خراسان رضوی باید به مرکز فعالیتهای قرآنی کشور تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی بعدازظهر دوشنبه در آیین اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات کشوری حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم در مقطع شکوفه ها اظهار داشت: مشهد ظرفیت برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی را دارد و مسئولان در خراسان رضوی برای تبدیل این استان به مرکز قرآنی کشور اعلام آمادگی می کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: قرآن کتاب هدایت بشر است که خداوند آن را برای رشد و تعالی اشرف مخلوقات که انسان باشد نازل کرده است.

صلاحی تصریح کرد: این معجزه الهی، عاملی برای بصیرت افزایی است و بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه و جهان برگرفته از مفاهیم بلند قرآنی است.

وی بیان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام مردم سالار دینی، کشورمان به الگویی برای جهان اسلام و ملت های آزاده دنیا تبدیل شده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه اتفاقاتی که در مصر و لیبی رخ داده برگرفته از مفاهیم قرآنی و پیام های انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: این امر همان تحقق پیش بینی امام راحل(ره) مبنی بر صدور انقلاب است.

صلاحی با اشاره به اهانت کشیش آمریکا به ساحت مقدس قرآن اظهار داشت: بهترین راه مقابله با اهانت کنندگان به این کتاب آسمانی گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه است.

وی افزود: تا زمانی که با قرآن و عترت همراه باشیم و در این مسیر حرکت کنیم توطئه دشمنان کارساز نخواهد بود.

استاندار خراسان رضوی پیشنهاد کرد باید برای برگزاری مسابقات قرآن در سطح ملی و بین المللی سالن اختصاصی در مشهد احداث شود.

گفتنی است، در پایان این مراسم ضمن قرائت بیانیه هیئت داوران از نفرات برتر در رشته حفظ، ترتیل و قرائت با حضور استاندار خراسان رضوی تقدیر شد.