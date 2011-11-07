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۱۶ آبان ۱۳۹۰، ۲۰:۰۴

صلاحی:

خراسان رضوی باید به مرکز فعالیتهای قرآنی کشور تبدیل شود

خراسان رضوی باید به مرکز فعالیتهای قرآنی کشور تبدیل شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه این استان باید به مرکز فعالیتهای قرآنی کشور تبدیل شود، گفت: مشهد با توجه به وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) کانون توجه جهان اسلام است که باید از این ظرفیت برای توسعه فرهنگ دینی استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی بعدازظهر دوشنبه در آیین اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات کشوری حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم در مقطع شکوفه ها اظهار داشت: مشهد ظرفیت برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی را دارد و مسئولان در خراسان رضوی برای تبدیل این استان به مرکز قرآنی کشور اعلام آمادگی می کنند.

استاندار خراسان رضوی گفت: قرآن کتاب هدایت بشر است که خداوند آن را برای رشد و تعالی اشرف مخلوقات که انسان باشد نازل کرده است.

صلاحی تصریح کرد: این معجزه الهی، عاملی برای بصیرت افزایی است و بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه و جهان برگرفته از مفاهیم بلند قرآنی است.

وی بیان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام مردم سالار دینی، کشورمان به الگویی برای جهان اسلام و ملت های آزاده دنیا تبدیل شده است.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه اتفاقاتی که در مصر و لیبی رخ داده برگرفته از مفاهیم قرآنی و پیام های انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: این امر همان تحقق پیش بینی امام راحل(ره) مبنی بر صدور انقلاب است.

صلاحی با اشاره به اهانت کشیش آمریکا به ساحت مقدس قرآن اظهار داشت: بهترین راه مقابله با اهانت کنندگان به این کتاب آسمانی گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه است.

وی افزود: تا زمانی که با قرآن و عترت همراه باشیم و در این مسیر حرکت کنیم توطئه دشمنان کارساز نخواهد بود.

استاندار خراسان رضوی پیشنهاد کرد باید برای برگزاری مسابقات قرآن در سطح ملی و بین المللی سالن اختصاصی در مشهد احداث شود.

گفتنی است، در پایان این مراسم ضمن قرائت بیانیه هیئت داوران از نفرات برتر در رشته حفظ، ترتیل و قرائت با حضور استاندار خراسان رضوی تقدیر شد.

کد مطلب 1454599

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