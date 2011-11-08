حمایت "صحا" از طرح های هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی قانعی در مشهد اظهار داشت: طبق اساسنامه این صندوق، حمایت از سرمایه گذاریهای ریسک پذیر، ارائه خدمات کارشناسی، صدور ضمانت نامه وحمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخشهای خصوصی و تعاونی، به صورت بلاعوض و یا تسهیلات با نرخ ترجیحی به افراد حقیقی یا حقوقی است.

وی گفت: براین اساس یکی از طرح هایی که صحا مورد پشتیانی مالی قرار داده، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه هوشمند حمل ونقل عمومی درون شهری و بلیت الکترونیکی مشهد بوده است.

قائم مقام صندوق حمایت ازتحقیقات وتوسعه صنایع الکترونیک (صحا) افزود: هدف از پیاده سازی این سیستم در کنار سیستم بلیط الکترونیک، کنترل و نظارت بر عملکرد ناوگان، پیگیری تخلفات و ارسال دستورات لازم مبنی بر تغییر مسیر یا مشابه آن است که از این طریق می‌توان عملکرد ناوگان حمل ونقل عمومی را بهینه کرد و نکته حائز اهمیت در این بین قابلیت یکپارچه سازی این عملیات در کل ناوگان حمل ونقل عمومی و خدمات خرد شهری است.

شایان ذکر است، اجرای این طرح در ناوگان حمل ونقل اتوبوس درون شهری قابلیتهای بسیاری را برای شهرداری به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به ساماندهی شبکه پرداخت کرایه سفرهای درون شهری، ‌اعمال مدیریت دقیق و به روز بر این سفرها، تغییر تدریجی سیاست چاپ بلیط را نام برد.