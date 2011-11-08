"دی ماریا" یک ماه خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دی ماریا که در این بازی پاس سه گل نخست رئال را به ترتیب برای "رونالدو"، "په په و "هیگواین" مهیا کرد در دومین دقیقه نیمه دوم به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شد. او در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته و یکی از مهره‌های کلیدی رئال محسوب می شود و غیبت یک ماهه او خبر بدی برای مورینیو است.

مهاجم پیشین بنفیکا تا به حال 10 پاس گل داده و سه گل هم برای رئال به ثمر رسانده است. پزشکان تلاش می کنند دی ماریا را برای دیدار ال کلاسیکو 11 دسامبر 2011 (20 آذرماه 1390) مقابل بارسلونا آماده کنند اما او دو دیدار تیم ملی کشورش در مقدماتی جام جهانی مقابل بولیوی و کلمبیا را از دست خواهد داد.