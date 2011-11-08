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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۲

"دی ماریا" یک ماه خانه نشین شد

"دی ماریا" یک ماه خانه نشین شد

"آنخل دی ماریا"، هافبک آرژانتینی رئال مادرید به دلیل مصدومیت از ناحیه همسترینگ در پیروزی 7 بر یک مقابل اوساسونا یم ماه از میادین دور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دی ماریا که در این بازی پاس سه گل نخست رئال را به ترتیب برای "رونالدو"، "په په و "هیگواین" مهیا کرد در دومین دقیقه نیمه دوم به دلیل مصدومیت از زمین بازی خارج شد. او در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته و یکی از مهره‌های کلیدی رئال محسوب می شود و غیبت یک ماهه او خبر بدی برای مورینیو است.

مهاجم پیشین بنفیکا تا به حال 10 پاس گل داده و سه گل هم برای رئال به ثمر رسانده است. پزشکان تلاش می کنند دی ماریا را برای دیدار ال کلاسیکو 11 دسامبر 2011 (20 آذرماه 1390) مقابل بارسلونا آماده کنند اما او دو دیدار تیم ملی کشورش در مقدماتی جام جهانی مقابل بولیوی و کلمبیا را از دست خواهد داد.

کد مطلب 1454618

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