قالیچه های نمازلیق در ترکمن صحرا فرش شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترکمنها در حالی که قالیچه های دستباف زنان ترکمن به نام "نمازلیق" را در دست دارند و کلاه سفید برسرشان گذاشته اند دسته دسته به طرف محل نماز عید یا عیدگاه شهر و روستای خود روانه شدند.

عید قربان بزرگترین و شادترین عید مردم ترکمن در استان گلستان است که در این استان باشکوه تر از دیگر مناطق ایران جشن گرفته می شود یکی دیگر از دست بافته های ترکمن ها سجاده نماز یا به قول ترکمنها " نمازلیق" است.

خیابانهای مناطق مختلف استان نیز به طرز باشکوهی آذین بندی شده و صدای بوق ممتد خودروهای عروسی همواره در اقصی نقاط این استان به خصوص ترکمن صحرا شنیده می‌شود.

اقوام ترکمن گلستان این عید را همچون عید نوروز که عید ملی بزرگ ایرانیان است، بزرگ و مقدس می دانند و عید را همراه با مراسم جشن و سرور، گل و شیرینی و دید و بازدید برپا می کنند.

به باور ترکمنها برگزاری هرچه باشکوهتر این عید مایه مباهات و افتخار خانواده هاست و در این روز بسیاری از خانواده ها و خاندانهای بزرگ اهل تسنن، سعی می کنند گاو قربانی کنند و این مراسم را همراه با میهمانیهای بزرگ و جشنهای باشکوه با دعوت از اقوام و خویشاوندان و دوستان شیعه از دیگر نقاط استان برگزار می کنند.

صبح روز عید قربان، افراد با بر تن کردن لباسهای نو و آراسته به سوی عیدگاه رهسپار شده و نمازعید را با شکوه هرچه تمام تر برپا کرده و خدا را شاکر می‌شوند و بعد از اقامه نماز عید قربان، خانواده‌ها، قربانی خود را همراه با قرائت دعاها و اذکار مخصوص، ذبح می‌کنند.

بنا به اعتقاد ترکمنها، به رغم اینکه سه روز برای ذبح قربانی فرصت وجود دارد، بهترین روز برای ذبح قربانی، روز عید است.

در زمینه نحوه انتخاب قربانی در این روز، ترکمنها برای ذبح و قربانی کردن از بین گوسفند، بز، گاو و شتر، بهترین و سالمترین حیوان را انتخاب کرده و معتقدند، ترجیحا رنگ پوست قربانی باید سفید باشد.

اقوام ترکمن، ذبح قربانی را برای خانواده‌هایی که دارای استطاعت مالی فراوانی هستند، واجب شمرده و بر این اساس گاهی در بعضی از خانواده‌ها قربانی را بر زن و مرد خانواده به طور جداگانه واجب می‌دانند.

گوشت قربانی به چند قسمت تقسیم می‌شود که قسمتی از آن جهت صرف در امور خیریه، قسمتی جهت پذیرایی از میهمانان و جماعت مسجد مورد استفاده قرار می‌گیرد و قسمت باقی مانده نیز در میان اعضای خانواده مصرف می‌شود.

در ایام عید قربان، حسی از فقر و نداری در ترکمن صحرا وجود ندارد، همه آنچه دارند در طبق اخلاص گذاشته و انتظار دارند گردشگران هم از شیرینی و غذایشان بخورند، آنها فارس زبانها را آشنا می نامند و در روز عید قربان بهترین پذیرایی را از آنها صورت می دهند.