مردم به وظایف نمایندگان خود در مجلس واقف نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ابطحی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وظایف نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است در حالی که مردم تصور دیگری از نمایندگان دارند، تصریح کرد: هنگامی که من یا سایر همکارانم در مجلس در محافل عمومی همچون کوچه و خیابان و مسجد حضور پیدا می‌کنیم مردم منطقه از ما تقاضای وام و تامین جهیزیه و پرداخت هزینه درمان را طلب دارند و رسیدگی به این مسایل انرژی زیادی را از نمایندگان می‌گیرد.

وی افزود: مردم ما فراموش کرده‌اند که نماینده خود را برای چه موضوعی به مجلس فرستاده‌اند و انتظاراتی را که باید از دستگاه‌های اجرایی داشته باشند، از ما دارند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم تمام نارسایی‌های شهرستان را از عملکرد نماینده می‌بینند، در حالیکه پرداختن به این مسایل از حیطه وظایف نمایندگان مجلس خارج است.

ابطحی در پایان خطاب به خبرنگاران بیان داشت: اصحاب رسانه و مطبوعات بیشترین نقش را در تبیین شفاف سازی وظایف نمایندگان دارند و من تقاضا دارم که در این مورد فرهنگ سازیهای لازم را انجام دهند تا ما نیز بتوانیم بیشتر به رسالت خود بپردازیم.