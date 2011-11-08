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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۳

ابطحی:

مردم به وظایف نمایندگان خود در مجلس واقف نیستند

مردم به وظایف نمایندگان خود در مجلس واقف نیستند

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه مردم به وظایف نمایندگان خود در مجلس واقف نیستند، گفت: مردم انتظار دارند نمایندگان مجلس وظایف مدیران دستگاه های اجرایی را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ابطحی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وظایف نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است در حالی که مردم تصور دیگری از نمایندگان دارند، تصریح کرد: هنگامی که من یا سایر همکارانم در مجلس در محافل عمومی همچون کوچه و خیابان و مسجد حضور پیدا می‌کنیم مردم منطقه از ما تقاضای وام و تامین جهیزیه و پرداخت هزینه درمان را طلب دارند و رسیدگی به این مسایل انرژی زیادی را از نمایندگان می‌گیرد.

وی افزود: مردم ما فراموش کرده‌اند که نماینده خود را برای چه موضوعی به مجلس فرستاده‌اند و انتظاراتی را که باید از دستگاه‌های اجرایی داشته باشند، از ما دارند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم تمام نارسایی‌های شهرستان را از عملکرد نماینده می‌بینند، در حالیکه پرداختن به این مسایل از حیطه وظایف نمایندگان مجلس خارج است. 

ابطحی در پایان خطاب به خبرنگاران بیان داشت: اصحاب رسانه و مطبوعات بیشترین نقش را در تبیین شفاف سازی وظایف نمایندگان دارند و من تقاضا دارم که در این مورد فرهنگ سازیهای لازم را انجام دهند تا ما نیز بتوانیم بیشتر به رسالت خود بپردازیم.
کد مطلب 1454622

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