بابل نخستین پیروزی لیگ برتر کشتی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم خونه به خونه بابل شامگاه دوشنبه در چارچوب هفته نخست مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور، جام ولایت میزبان تیم آبفای زنجان بود و در پایان با نتیجه پنج بر دو میهمان خود را با شکست بدرقه کرد.

در این مسابقه که در سالن ورزشی سردار شهید سجودی بابل برگزار شد، غلامرضا محمدی به ملی پوشان خود از جمله مهدی تقوی و رضا یزدانی استراحت داد.

تیم خونه به خونه بابل، در این مسابقه در دو وزن 66 و 96 کیلوگرم نتیجه را به حریف زنجانی خود واگذار کرد.

در نتایج دیدارهای انفرادی این مسابقه در55 کیلوگرم، یاسر حیدر قلی نژاد برابر مهران رضا زاده کشتی گیر مازندرانی آبفای زنجان صاحب برتری شد.

در 60 کیلوگرم مسعود اسماعیل پور، برابر احمد امیریان پیروز شد و میثم نصیری در 66 کیلوگرم از آبفای زنجان با نتیجه دو بر یک در سه وقت این وزن سبحان محمد زاده از خونه به خونه را شکست داد.

در وزن 74 کیلوگرم سید جعفر قاسمی برابر ایمان محمدیان کشتی گیر شایسته تیم خونه به خونه در دو تایم متوالی شکست را پذیرا شد.

در وزن 84 کیلوگرم، احسان لشکری حریف خود مسعود فیض الهی از تیم آبفای زنجان را دو بر یک مغلوب کرد.

در وزن 96 کیلوگرم، تیم آبفای زنجان توسط سعید امیری برابر مهدی مازندرانی کشتی گیر گلستانی تیم خونه به خونه پیروز شد.

در وزن 120 کیلوگرم، محمد رضا آذر شکیب ملی پوش تیم خونه به خونه در دو وقت این مسابقه با نتیجه یک بر صفر در تایم اول و پنج بر صفر در تایم دوم امید گل محمد زاده را از پیش رو برداشت تا نماینده مازندران، نخستین گام در این مسابقات را محکم بردارد.

خونه به خونه بابل با هدایت غلامرضا محمدی، به میدان رفت و تیم آبفای زنجان که از عباس حاج کناری مربی مازندرانی در تیم خود سود می برد، در بابل حاضر شد.

تیم پیشگامان آسانسور، دیگر نماینده مازندران که درگروه یک این مسابقات حضور دارد، در این هفته استراحت داشت.