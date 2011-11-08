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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

نوجوان 15 ساله برزیلی به یونایتد می پیوندد

نوجوان 15 ساله برزیلی به یونایتد می پیوندد

"آندریاس پریرا"، نوجوان برزیلی تیم PSV آیندهوون اعلام کرد در سال جدید به منچستریونایتد خواهد پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوجوان 15 ساله یکی از استعدادهای فوق العاده قاره سبز به حساب می آید و مورد توجه چندین باشگاه بزرگ لیگ برتر قرار گرفته است اما پریرا تصمیم دارد رویایش را به حقیقت تبدیل کند و در ژانویه به اولدترافورد بپیوندد.

این بازیکن برزیلی اظهار داشت: می دانم که PSV شانس بزرگی در اختیار من قرار داده اما منچستریونایتد یک باشگاه بزرگ است. باشگاه‌های انگلیسی دیگری نیز خواهان جذب من بودند اما منچستریونایتد باشگاه مورد علاقه من است.

وی افزود: یک بار برای بازدید باشگاه منچستریونایتد به انگلیس سفر کردم و با سرآلکس فرگوسن صحبت کردم. برای من که تنها 15 سال دارم افتخار بزرگی بود که با او هم صحبت شوم. بسیار خوشحالم که بزودی بار دیگر او را از نزدیک ملاقات می کنم.

کد مطلب 1454626

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