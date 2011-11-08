بانکهای چالوس سدی برابر اشتغال/ مسئولان گلایه مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمارها یک ششم میزان اشتغال تعهد شده شهرستان چالوس، در سالجاری محقق شد و مهمترین مشکل در اجرای این طرحها همراهی نکردن بانکها بیان شده است.

از مجموع اشتغال تعهد شده در شهرستان چالوس، 43 شغل باید در آموزش و پرورش، 20 شغل در راه و ترابری، 530 شغل کیمته امداد، 46 شغل شبکه بهداشت، 42 شغل بهزیستی، 728 شغل بازرگانی ایجاد شود.

فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس باید هفت شغل، 255 شغل جهاد کشاورزی، 702 شغل صنایع و معادن و بقیه در سایر دستگاهها ایجاد شود.

رئیس کمیته امداد چالوس در این زمینه گفت: 29 هزار و 871 میلیون ریال تسهیلات برای اشتغالزایی مددجویان در نظر گرفته شد که درصد کمی از آن توسط بانکها پرداخت شده است.

بهرام کیاکجوری افزود: از مجموع این اعتبارات 870 میلیون ریال مربوط به بانک ملت بوده که مددجویان برای دریافت تسهیلات به این بانک معرفی شدند ولی پرداخت تسهیلات هنوز صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: تاکنون سه نفر از مددجویان موفق به دریافت تسهیلات اشتغالزایی از بانک ملت شدند درحالیکه پرداخت 20 هزار میلیون ریال در این بانک مصوب شده است.

وی اظهار داشت: پنج هزار میلیون ریال تسهیلات سهم بانک صادرات است که هنوز پرداخت تسهیلات به مددجویان در این بانک شروع نشده است.

کیاکجوری، سهم بانک کشاورزی را از تسهیلات اشتغالزایی مددجویان امداد، سه هزار و 400 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: پرداخت تسهیلات در این بانک نیز آغاز نشده است.

رئیس کمیته امداد چالوس گفت: بانک مسکن بیان اینکه بحث اشتغالزایی ارتباطی به این بانک ندارد، از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی مددجویان انصراف داده است.

وی افزود: تاکنون نسبت به ثبت 293 نفر در سامانه رصد اقدام کردیم که همگی آماده دریافت تسهیلات هستند و برای 22 نفر در مجموع شغل ایجاد شده است.

رئیس جهادکشاورزی چالوس نیز گفت: سهمیه ای که برای ایجاد شغل در این نهاد در نظر گرفته شده، 255 نفر بوده که تاکنون نسبت به شناسایی 265 نفر اقدام شده است.

خزایی یادآورشد: تاکنون به 81 نفر مجوز داده شده و 27 نفر در سامانه رصد ثبت شده است.

وی افزود: یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبارات زودبازده برای اشتغالزایی در این منطقه تخصیص داده شده که باید جذب شود.

خزایی، مشکل ضمانت را از جمله مسائل فراروی اعلام کرد و گفت: دولت برای رفع این مشکل، مسئله ضمانت را حل کرده و خود زمین به عنوان ضامن پذیرفته می شود.

رئیس جهادکشاورزی چالوس گفت: متاسفانه اگر فردی یک ریال به سیستم بانکی بدهی داشته باشد نمی تواند از تسهیلات مورد نظر استفاده کند و این مسئوله از چالشها است.

به گزارش مهر در سالجاری 34 شغل در بهزیستی چالوس ایجاد شد که تنها پنج نفر با تسهیلات و 29 نفر بدون دریافت تسهیلات بوده است.

در عین حال فرماندار چالوس، بانکها را از جمله موانع ایجاد اشتغال در شهرستان برشمرد.

سید قدیر رضایی گفت: برای رفع موانع اشتغال و ایجاد اشتغال همه دستگاهها به ویژه بانکها باید همکاری داشته باشند.

وی عنوان کرد: اشتغال و اشتغالزایی از جمله مسائلی بوده که مورد تاکید جدی رهبری و دولت است.

شهرستان گردشگر پذیر چالوس در غرب مازندران واقع شده است.

