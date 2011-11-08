گرایش به مواد مخدر شیمیایی در جامعه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله ردایی در همایش خانواده موفق افزود: کاهش آسیب های اجتماعی یکی از راههای برون‍رفت از مشکلات است.

وی، بر ضرورت برگزاری همایش های مهارت زندگی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستند با مسائل اجتماعی کمتر آشنا هستند، نیاز به برگزاری این گونه همایش ها قبل و بعد از ازدواج احساس می شود.



وی افزود: نحوه انتخاب همسر از لحاظ دینی، اخلاقی و علمی و آموزش مهارتهای زندگی قبل و بعد از ازدواج، مسائلی است که در اینگونه همایش ها مطرح می شود و سبب می شود تا افراد خانواده پایدار و موفقی داشته باشند.



مدیرکل بهزیستی مازندران گفت: امیدواریم با برگزاری این گونه همایش ها و با تلفیق مهارت های زندگی، زندگی پایدار،شاداب و بانشاطی داشته باشیم.



مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران گفت: برگزاری این گونه همایش ها به صورت کارگاهی می تواند به خانواده ها ، به‍ویژه افراد تحت پوشش بهزیستی و نیازمند الگو بدهد تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند.



علیرضا جانبازی افزود: همایش ها باید در جهت آشنایی، بالا بردن سطح درک و شناخت زوجین نسبت به یکدیگر برگزار شود.



وی گفت: زوجین با آموزش های مهارتی می توانند یکدیگر را بهتر درک کنند و این همایش از فعالیت های ضروری محسوب می شود.



مدیرکل اجتماعی استانداری مازندران گفت: یادگیری مهارت های زندگی قبل از ازدواج ضروری بوده تا با آگاهی تشکیل زندگی دهند و اغلب این گونه برنامه ها از سوی دستگاه ها با هماهنگی دفتر اجتماعی استانداری برگزار می شود.

