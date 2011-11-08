مازندران قطب قصه گویی کشور شد

قاسم عزیز زاده گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به فعالیتهای 40 گانه کانون و با تشکیل کارگروه های مختص به این فعالیتها که به کانون پرورش فکری استانها واگذار شد، کارگروه قصه گویی به این کانون واگذار و کانون پرورش فکری مازندران به عنوان قطب قصه گویی کشور تعیین شد.

وی اظهار داشت: برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی، تجربه ارزنده ای بود که می تواند در کارگروه قصه گویی تاثیر مطلوبی را داشته باشد.

گرجی با اشاره به برگزاری سومین جلسه کتاب کار قصه گویی افزود: این کتاب با موضوع قصه گویی در دستور کار کارگروه قرار گرفته و در صددیم تا با پژوهش و جلسات کارشناسی و همچنین بهره گیری از نظرات متخصصان امر به تهیه و تدوین کتاب جامعی در خصوص قصه گویی بپردازیم.

مدیر کانون پرورش فکری مازندران افزود: تدوین این کتاب با عناوین متفاوتی نظیر قصه، قصه گو و قصه گویی در حال بررسی و مطالعه است.

وی افزود: سر فصل های دیگری نظیر مباحث آموزشی، شناسایی هدف، شناسایی نیازها، شناسایی شیوه بیان قصه از مورادی است که می توان از آن در این کتاب بهره گیری کرد.

این مدیر فرهنگی با توجه به تاثیر قصه و قصه گویی یادآور شد: می توان اهداف جامع و کار آمدی را از طریق قصه گویی در تربیت کودک ونوجوان لحاظ کرد و یکی از این شیوه ها خلق قصه از سوی مربیان کانون پرورش فکری متناسب با موضوع مد نظر است.

وی اضافه کرد: یکی از آسیب های جدی که دربرخی قصه گویان دیده می شود، توجه زیاد به هنر بیان قصه بوده و کمتر به محتوای آن پرداخته می شود که در این کارگروه مورد نقد وبررسی قرار می گیرد و راههای محتوایی آن تدبیر می شود.



