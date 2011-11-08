به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمود حسینی دولتآبادی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با روند فعالیتها در کمیته دوستی ایران و هند اظهار داشت: در تمام دنیا بخشی از فعالیتهای پارلمان مجلس به موضوعات سیاست خارجه باز میگردد که در قالب گروههای دوستی بسیاری از مسائل بین کشورها به صورت دوستانه و مسالمتآمیز رفع میشود.
وی با اشاره به اینکه گروههای دوستی از لایههای پنهان اما تأثیرگذار مجلس در توسعههای سیاسی و اقتصادی کشورها هستند، افزود: گروههای دوستی با بسترسازیهای مختلف در توسعه مناسبات سیاسی و ارتباطات اقتصادی دو کشور نقش تأثیرگذاری را ایفا میکنند.
عضو گروه دوستی ایران و هند در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در سفر اخیر یکی از مقامات هندی در اصفهان نیز در زمینه اقتصادی اعلام آمادگی شد که میان اصفهان و هند تبادلاتی در این زمینه صورت پذیرد.
مسائل حقوقی مشکل اصلی مصلی اصفهان است
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود در ارتباط با بودجههای اختصاص یافته به مصلی اصفهان گفت: در مجلس هفتم تلاش کردهایم در کمیسیون فرهنگی برای مصلی اصفهان ردیف بودجهای باز کنیم و 3.5 میلیارد تومان برای این منظور در سال جاری اختصاص یافته است.
حسینی دولت آبادی با بیان اینکه نبود اعتبار دومین مشکل کند پیش رفتن پروژه مصلی اصفهان است، تصریح کرد: این طرح در گیر و دار مسائل حقوقی اسیر است.
وی افزود: تلاش میکنیم در بودجه 91 اعتبارات بیشتری برای این پروژه بگیریم.
مشکلات زیرساختی شهرک صنایع غذایی دستگرد رفع میشود
نماینده مردم برخوار، میمه و شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه در ارتباط با زمان راهاندازی شهرک صنایع غذایی شهر دستگرد برخوارگفت: در حال حاضر شهرک صنایع غذایی شهر دستگرد برخوار به دلیل نبود آب، برق، فاضلاب و گاز معطل مانده و من به عنوان نماینده این منطقه مجدانه پیگیر این موضوع هستیم.
وی تصریح کرد: ما به دنبال فراهم کردن زیرساختهای این شهرک مهم هستیم و مسئولان را موظف کردهایم تا کمتر از یک ماه آینده مشکلات زیرساختی این شهرک صنایع غذایی را مرتفع کنند.
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