بخش کجور نوشهر با 25 سانتی برف سفید پوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کیان خدیور افزود: در این مدت در سیاه بیشه 10 سانتی متر، آلاشت شش سانتی متر و بلده چهار سانتی متر برف باریده است.

وی با اشاره به باراش باران در این مدت در مناطق مختلف استان اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی با 97.5 میلی متر مربوط به نوشهر بوده و پس از آن رامسر با 83 و بابلسر 35.3 میلی متر، بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص دادند.

خدیور، میزان بارندگی ثبت شده در آمل را 31.7 میلی متر، بندر امیرآباد بهشهر 24.4، کجور 23.1، قائم شهر 22، دشت ناز ساری 21.5 ، گلوگاه 17، سیاه بیشه 16.5، ساری 15.6، آلاشت 11.4، پل سفید 11.3، کیاسر 8.6 و بلده 4.5 میلی متر اعلام کرد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی مازندران، از وزش باد همراه با بارندگی در مناطق مختلف استان خبر داد و گفت" سرعت باد در رامسر به 72، نوشهر 61 و آمل 58 کیلومتر بر ساعت رسید.

وی گفت: بارندگی ای که از روز گذشته در مناطق مختلف استان شروع شده، به صورت پراکنده همچنان ادامه خواهد یافت.



