سیمای البرز تا 22 بهمن بر روی آنتن می رود

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مشکلات در مسیر راه اندازی سیمای استانی البرز، فراهم نشدن ساختمان فنی و تجهیزات مورد نیاز پخش بود.

وی افزود: از همین رو بر اساس آخرین پیگیریها مقرر شد، ساختمان دانشگاه پیام نور به صدا و سیمای البرز واگذار شود.

فرهادی همچنین از خرید ساختمان موجود برای بخش اداری صداو سیما البرز در جهانشهر نیز خبر داد و گفت: راه اندازی موقت شبکه استانی البرز نیز در همین محل خواهد بود.

وی یادآور شد: تلاش می شود با بهره گیری از توان موجود و تجهیزات مورد نیاز استودیو پخش خبر و پخش محلی ایجاد شود.

فرهادی پیگیری راه اندازی استودیوهای فوق را از طریق ساختمان دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

وی از سرعت گرفتن عملیات بهره برداری از آنتن سیمای استانی البرز خبر داد و گفت: تلاش می شود با برنامه ریزی صورت گرفته تا 22 بهمن ماه سال جاری بخش خبر استان و برنامه های محلی بر روی آنتن برود.

فرهادی راه اندازی صدا و سیمای استان را از مطالبات مهم مردمی برشمرد که به آن جامه عمل پوشانده خواهد شد.