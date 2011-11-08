زمینه راه اندازی نهضت قرآنی در البرز فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار البرز در جلسه شورای عالی قرآن استان ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده همه مدیران و دستگاههای اجرایی و آحاد مردم را به راه اندازی نهضت قرآنی در استان فرا خواند.



عیسی فرهادی ضمن توجه به هجمه فرهنگی دشمن فعالیت های قرآنی را بهترین شیوه برای جلوگیری از انحراف جوانان و نوجوانان بر شمرد و گفت: اگر بخواهیم جوانان و نوجوانان از هجمه های فرهنگی دشمنان مصون بمانند باید آنها را بیشتر از قبل با آموزه های قران آشنا کنیم.



وی با اشاره به زیر ساخت های مناسب استان بیان داشت: وجود مدیران دلسوز و ارزشی ، امکانات مناسب و بودجه های کافی، حوزه های علمیه فعال، مصلاهای نماز جمع و ائمه جمعه فاضل؛ مساجد، مدارس، دانشگاهها و فن آوریهای نوین علمی و آموزشی فراهم شده در مراکز آموزشی استان از قبیل هوشمند سازی مدارس می تواند این استان را به رتبه های اول علمی قرآنی تبدیل کند.



وی وجود منابع انسانی عاشق قرآن و آماده فعالیت از قبیل 350 هزار نیرو بسیجی را از دیگر زیر ساختهای موجود استان بر شمرد و اضافه کرد در حال حاضر چهارمین استان قرآنی کشور و به لحاظ وجود امامزادگان و اجب التعظیم چهارمین استان مذهبی کشور می باشیم که این خود نشان از ظر فیت های بالای استان البرز است.



استاندار البرز فعالیت های قرآنی را پایان ناپذیر و در نتیجه خستگی ناپذیر نامیده و اظهار داشت: قرآن به گونه ای است که به هر بابی که ورود می کنی باب جدیدی در مقابل شما باز می شود و همواره این منبع پر فیض الهی جهت گشایش امور مردم برنامه های روشن زندگی را ارائه می نمایند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود وجود اقوام مختلف در استان را زمینه ایجاد رقابت قرآنی تلقی نموده و خواستار تشکیل سریع شورای قرآنی استان، اتاق فکر جهت طراحی و سامان دهی فعالیت های قرآنی ( از بین نخبگان و چهره های قرآنی) استفاده بهتر از ظرفیت ماه های پرفضلیت پیش رو همچون ماه محرم جهت بر پایی کلاسهای تفسیر و رو خوانی قرآن شد.



در این نشست علاوه بر استاندار البرز، آشنا مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ، مسعودی مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی، سوداگر مشاور استاندار و مدیر روابط عمومی استانداری، امیدیان معاون فرهنگی شهرداری کرج، قره داغی رئیس حوزه هنری استان و جمعی از چهره ها و دست اندر کاران امور قرآنی استان حضور داشتند.