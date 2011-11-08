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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۰

مراسم شام غریبان مسلم ابن عقیل در اردبیل برگزار شد

مراسم شام غریبان مسلم ابن عقیل در اردبیل برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مراسم شام غریبان حضرت مسلم ابن عقیل از یاران امام حسین (ع) در مسجد "مولا مومن" اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه شامگاه دوشنبه، در این مراسم ضمن برشمردن فضائل اخلاقی مسلم ابن عقیل، شجاعت، درایت و ولایت پذیری را  از ویژگیهای خاص او دانست.

حجت الاسلام حسن عاملی، حضرت مسلم ابن عقیل و خاندان پیامبر را پیروز واقعی دانست و افزود: علت شکست ظاهری این حضرت نبود بصیرت در بین خواص و مردم کوفه بود.

وی با بیان اینکه شهادت مسلم درسی تاریخی برای بشر است تصریح کرد: در هر زمان خیانت خواص و بی بصیرتی وجود دارد، تنها آنهایی که تابع ولایت هستند می توانند در لحظات حساس تصمیم درست بگیرند و عامل دشمن نشوند.

این مراسم که به همت هیئت "انصارالمهدی" اردبیل برگزار شده بود، جمع زیادی از جوانان شرکت داشتند و ذکر مصیبت و نوحه خوانی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

 حضرت مسلم ابن عقیل نخستین سفیر امام حسین (ع) به شهر کوفه بود که در نهم ذی الحجه سال ۶۰ هجری در این شهر به شهادت رسید.

 

کد مطلب 1454642

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