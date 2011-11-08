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۱۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

"سرخیو آگوئرو":

مشکلات "کارلوس ته‌وز" در منچسترسیتی تاسف‌آور است

مشکلات "کارلوس ته‌وز" در منچسترسیتی تاسف‌آور است

مهاجم آرژانتینی منچسترسیتی اعلام کرد از اینکه کارلوس ته‌وز نتوانسته اختلافاتش را با "روبرتو مانچینی"، سرمربی تیم حل کند بسیار متاسف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آگوئرو که برای 2 دیدار مقدماتی جام جهانی مقابل تیم‌های بولیوی و کلمبیا در اردوی تیم ملی آرژانتین حضور دارد در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اتفاقاتی که برای ته‌وز رخ داده واقعا تاسف‌آور است. کارلوس در باشگاه تمرین می کند اما با تیم دوم نه با ما.

وی در ادامه افزود: امیدوارم در روزهای آینده و حداکثر ماه آینده او بتواند مشکلاتش را با باشگاه و مانچینی حل کند و بار دیگر به ترکیب تیم بازگردد.

در دیدار ماه سپتامبر منچسترسیتی در مونیخ مقابل بایرن که در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برگزار می شد، "روبرتو مانچینی" از کارلوس ته‌وز خواست تا برای ورود به زمین خود را آماده کند اما این مهاجم به حرف سرمربی تیمش گوش نکرد و برای آبی‌های منچستر بازی نکرد.

این در حالی است که بعد از آن ته‌وز اعلام کرد سوتفاهمی به وجود آمده و او حرف سرمربی تیم را رد نکرده است اما از بیان توضیحات بیشتر امتناع کرد.

اخیرا مانچینی اعلام کرده در صورتی که ته‌وز از عمل خود عذرخواهی کند او را می بخشد و بار دیگر در ترکیب تیم از او استفاده می کند اما این مهاجم 27 ساله تا به حال اقدامی در این مورد انجام نداده است و گفته می شود منتظر مهلت نقل و انتقالات زمستانی است تا من سیتی را ترک کند.

کد مطلب 1454643

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