جاده خلخال - پونل بسته شد/ جلوگیری از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ

سرهنگ معراج ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به دلیل شدت بارش برف و ایجاد یخبندان این گردنه تا اطلاع ثانویه مسدود بوده و رانندگان تنها از محور اسالم – خلخال اجازه تردد دارند.

وی با بیان اینکه در بیشتر گردنه های استان حرکت خودرو ها به سختی صورت می گیرد افزود: شدت کولاک مانع نمک پاشی و بازگشایی گردنه ها توسط ماموران راهنمایی و رانندگی و راهداران شده است.

نجات جان 25 مسافر از کولاک جاده ها

فرمانده پلیس راه استان اردبیل از نجات جان 25 مسافر گرفتار در جاده خلخال- پونل خبر داد و افزود: به دلیل شدت کولاک، یخبندان و نبود دید کافی، ریزش بهمن و سنگ ریزه از تردد هر خودرویی در این محور جلوگیری می شود.

ظهیری محورهای گردنه حیران، صائین، جاده جدید گرمی، گردنه لنگان تا امیر کندی را از جاده های یخبندان و پر خطر استان در زمان بارش برف اعلام کرد.

وی با بیان اینکه از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی جلوگیری می شود خواستار همکاری رانندگان با ماموران شد.

این مسئول از باز بودن تمامی راههای اصلی و فرعی استان خبر داد و اظهار کرد: کسانی که قصد مسافرت دارند از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند تا مشکل گرفتار شدن در کولاک برای آنها به وجود نیاید.