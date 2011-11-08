برف و کولاک مدارس اردبیل را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف روز دوشنبه همراه با کولاک شدید علاوه بر مسدود کردن بیشتر راههای اردبیل سبب تعطیلی بیشتر مدارس از صبح روز سه شنبه، در مناطق مختلف این استان شد.

سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل در شهرستان سرعین، نوبت صبح مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی و راهنمایی، در شهرستان نمین، اردبیل و بخش هیر نوبت صبح مقطع پیش دبستانی را تعطیل اعلام کرد.

همچنین یخبندان در شهرهای سرعین و نیر نسبت به سایر شهرهای استان بیشتر است و بارش برف سبب اختلال در رفت و آمد شهروندان شده است.

بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان اردبیل دمای هوای اردبیل به منهای 6 درجه سانتی گراد رسیده است و سرعین، نیر و مشگین شهر با منهای 7 درجه سانتی گراد سردترین شب را سپری کرده اند.



