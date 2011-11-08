قرارداد سرمربی تیم ملی هلند تمدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد فعلی فن مارویک در پایان رقابت‌های یورو 2012 به پایان می رسد. "راب یانسن"، مدیر برنامه‌های این مربی 59 ساله در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تمام مذاکرات لازم با سران فدراسیون فوتبال هلند انجام شده و تنها امضای قرارداد باقی مانده است که آن هم بزودی انجام خواهد شد.

در قرارداد جدید بندی وجود دارد که در آن فن مارویک نمی تواند هدایت هیچ باشگاهی را در کنار سرمربیگری تیم ملی هلند قبول کند.

آخرین خبرها حاکی از این است که باشگاه PSV آیندهوون قصد داشت بعد از رقابت‌های یورو 2012 این مربی را به خدمت بگیرد که در صورت توافق فن مارویک با فدراسیون فوتبال هلند آنها باید به فکر گزینه دیگری برای هدایت تیم‌شان باشند.

فن مارویک که در اوت 2008 جانشین "مارکو فان باستن" شد سال گذشته هلند را تا فینال جام جهانی آفریقای جنوبی پیش برد.

هلند با هدایت او 10 بازی مرحله مقدماتی یورو 2012 را با پیروزی پشت سر گذاشته و با اقتدار به عنوان تیم نخست گروه E به مرحله پایانی رقابت‌ها که تابستان آینده در لهستان و اوکراین برگزار خواهد شد، صعود کرد.