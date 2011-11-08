شاهد تحولات چشمگیری در شهر قم خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد دلبری ‌در دیدار رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه امروز شهرداری‌ها به عنوان متولیان امور شهری، ‌خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می‌کنند افزود: پروژه‌های عظیم و زیربنایی زیادی در شهر قم در حال اجرا است و متولیان امور شهری با همت و تلاش مضاعف شهر قم را آباد خواهند نمود.



وی با اشاره به اینکه تعامل خوبی بین شهرداری و دستگاه قضاء ‌وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری و مسئولان ارشد نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه ویژه‌ای به قم دارند و باید از این پتانسیل و شرایط به وجود آمده نهایت بهره را ببریم.



شهردار قم تصریح کرد: شهرداری و شورای اسلامی شهر در کنار هم و با یک نظر واحد نسبت به رفع مشکلات عدیده شهر گام برمی‌دارند و مردم نیز باید ضمن حمایت از برنامه‌های شهرداری، مشکلات را تحمل و شهرداری را یاری کنند.



حق و حقوق مردم باید در شهرداری حفظ شود



وی افزود: در بخش عمران شهری فعالیت‌های زیادی انجام شده و کارهای زیادی نیز مانده که باید با همدلی و همفکری بین دستگاه‌های استان کارهای مانده را انجام دهیم و امروز فضا به گونه‌ای است که باید با سرعت بیشتر به توسعه شهر بپردازیم و انتظارات مردم را برآورده کنیم‌.



دلبری تصریح کرد: شهر قم با توجه به وسعت و موقعیت خاص خود دارای پتانسیل‌های زیادی جهت رشد و سرمایه‌گذاری است و باید زمینه حضور و مشارکت شهروندان در امور شهری را فراهم کنیم.



وی در ادامه تأکید کرد: حق و حقوق مردم باید در شهرداری حفظ شود و مردم نیز باید تعامل نزدیکی با شهرداری داشته باشند.



شهردار قم ضمن تأکید بر ایجاد تفاهم و وحدت رویه بین دستگاه‌های استان جهت پیشبرد امور شهری، ‌گفت: شهرداری قم به عنوان متولی امور شهری آماده همکاری و تعامل با کلیه دستگاه‌های اجرایی استان جهت رفع مشکلات شهری است تا شهر کریمه اهل بیت(س) به عنوان ام القرای جهان اسلام توسعه یابد.



سیمای شهر قم تغییر خواهد یافت



در این دیدار رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به خدمت گسترده شهرداری قم گفت: کارهای بزرگی در شهر قم در حال اجراست که با اجرای این پروژه‌ها، ‌سیمای شهر قم تغییر چشمگیری خواهد یافت.



حجت الاسلام حمزه خلیلی افزود: تعامل خوبی بین مسئولان امور شهری و دستگاه قضاء‌ برقرار شده که امیدواریم با این تعامل شاهد عمران و آبادانی شهر قم باشیم.



وی افزود: خوشبختانه مسئولان امور شهری در شهرداری و شورای اسلامی شهر با همدلی در کنار هم نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام می‌کنند و کمتر جایی را دیده‌ایم که مانند شهرداری برای مردم کار کنند.



رئیس کل دادگستری استان قم ساکنان قم را مردمی متدین و با اخلاص عنوان کرد و افزود: برخی از شهروندان قایل به حق و حقوق خود نیستند و حقوق دیگران را زیرپا می‌گذارند و دستگاه قضا‌ موظف به برخورد با این عده است.

