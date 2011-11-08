فصل برای آرسنال تازه شروع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال خیلی زود در جدول رده بندی صعود کرد و با پیروزی که روز شنبه مقابل وست بروم کسب کرد اکنون تنها سه امتیاز با چلسی که در رده چهارم قرار گرفته است، فاصله دارد.

آرتتا در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اکنون دیگر ناکامی‌های اول فصل تمام شده و باید به فکر پیروزی و کسب امتیاز باشیم تا بار دیگر به جمع مدعیان برسیم. به نظر من رقابت‌های فصل تازه برای ما آغاز شده است.

وی تصریح کرد: ما باید روند پیروزی‌های خود را ادامه دهیم و حتی به قهرمانی در این فصل فکر کنیم. امسال یک یا 2 تیم مدعی قهرمانی نیستند و ما هم خود را یکی از مدعیان می دانیم. آرسنال بازیکنان بسیار خوبی دارد و این انگیزه و توانایی در همه آنها وجود دارد که بار دیگر توپچی‌ها را به اوج برسانند.