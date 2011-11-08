43 هزار هکتار از مزارع مشگین شهر به کشت گندم اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول رسول زاده شامگاه سه شنبه، در بازدید از مزارع غلات در مشگین شهر اظهار کرد: بارش های مناسب برف و باران در روزهای اخیر موجب افزایش رطوبت و تسهیل در کشت پاییزه شده است.

وی از زیر کشت رفتن 12 هزار و 400 هکتار به محصول جو در این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشگین شهر با بیان اینکه در پنج سال گذشته این نخستین بار است که کشت پاییزه به موقع انجام می شود، عنوان کرد: با توجه به میزان جذب بارندگی پیش بینی می شود سال آینده کشاورزان سالی پر محصول داشته باشند.

به گفته وی در سال زراعی جاری به دلیل خشکسالی و بارش تگرک در ابتدای سال 50 درصد از مزارع غلات مشگین شهر آسیب وارد شد که انتظار می رود در سال آینده کمترین خسارت به مزارع وارد شود.

رسول زاده یادآور شد: سال زراعی جاری 55 هزار و 500 هکتار از اراضی مشگین شهر به صورت دیمی و آبی زیرکشت محصول گندم قرار گرفته بود که به دلیل خشکسالی 65 درصد میزان برداشت کاهش یافت.

وی افزود: علارغم خسارت وارد آمده به باغات این شهرستان میزان برداشت محصول باغی رشد خوبی نسبت به سال گذشته داشت.







