"پراندلی" به بازگشت "کاسانو" امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاسانو که ماه گذشته دچار حملات "ایسکمی" شده بود هفته گذشته تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت و گفته می شود 4 تا 6 ماه ممکن است نتواند به میادین بازگردد. با این شرایط احتمال دارد پراندلی مجبور شود قید حضور او در رقابت‌های یورو 2012 را هم بزند.

این در حالی است که سرمربی پیشین فیورنتینا راه را برای بازگشت مهاجم 29 ساله میلان باز گذاشته و ابراز امیدواری کرد او هرچه زودتر به میادین بازگردد.

پراندلی خاطر نشان کرد: غیب کاسانو در تیم ملی همیشه احساس می شود و ما امیدواریم او هر چه زودتر به میادین بازگردد. مهمترین چیز این است که همه ما منتظر او هستیم.

وی تصریح کرد: امیدوارم کاسانو برای رقابت‌های جام ملت‌های اروپا تابستان آینده کاملا آماده شود. ما به حضور او در این رقابت‌ها نیاز خواهیم داشت.