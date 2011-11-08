"میروسلاو کلوزه" از همراهی آلمان مقابل اوکراین بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، پزشکان تیم ملی آلمان اعلام کردند این مهاجم 33 ساله از ناحیه تاندون پای چپ دچار مصدومیت شده و حداقل چند روز باید استراحت کند.

این در حالی است که مهاجم اسبق بایرن مونیخ در هامبورگ به هم تیمی‌هایش اضافه خواهد شد و ممکن است برای دیدار دوستانه 15 نوامبر مقابل هلند آماده شود.

کلوزه که اولین بازی ملی‌اش را در ماه مارس سال 2001 انجام داده 112 بازی ملی در کارنامه خود دارد و با 62 گل ملی دومین گلزن برتر تاریخ تیم ملی آلمان است. او تنها 6 گل با رکورد "گرد مولر"، برترین گلزن تاریخ تیم ملی آلمان فاصله دارد.