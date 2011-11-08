بدهی 10 هزار میلیارد ریالی شهرداری قم منطقی است

حجت‌ الاسلام سیدمحمد آتش‌زر در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بدهی 10 هزار میلیارد ریالی شهرداری قم عنوان کرد: صرف این میزان اعتبار برای پیشرفت قم ارزش این میزان بدهی را دارد.



وی با اشاره به پروژه میدان امام خمینی(ره) گفت: پروژه میدان امام خمینی(ره) باعث می‌شود تا تمام املاک تجاری موجود در آن منطقه از شهر به زیرزمین منتقل شود و میدان آستانه تبدیل به صحن امام موسی ‌بن جعفر(ع) شود که گامی بلند در راستای توسعه حرم مطهر است.



رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه تفکر شورای اسلامی و شهرداری در حفظ حرمت آستانه مقدسه بسیار بارز است اظهار داشت: هزینه‌های بسیار گزافی را متحمل شدیم تا بتوانیم زمین‌های اطراف حرم که در خیابان‌های ارم و عمار یاسر مستقر هستند را خریداری کنیم حتی در برخی مواقع زمین‌ها را با قیمت متری 150 میلیون ریال خریداری کردیم اما برای حفظ فرصت توسعه حرم مطهر تمام این زمین‌ها در قالب ساختمان‌های دو طبقه و فرهنگی ساخته خواهند شد.



مغازه‌های طرح حرم به جمکران هنگام نماز تعطیل خواهد بود



آتش زر با بیان اینکه شورای اسلامی شهر مقدس قم در مورد طرح حرم به جمکران، دچار دغدغه‌های زیادی است بیان داشت: قصد داریم در طول مسیر شاهد فضایی معنوی باشیم و معنویت را در محیط طرح نیز احساس کنیم و در اطراف طرح فضاهای تجاری و غیر فرهنگی نداشته باشیم.



وی به باز بودن مغازه‌ها و واحد‌های تجاری اطراف حرم در هنگام نماز اشاره و با انتقاد از این موضوع اضافه کرد: در طرح حرم تا جمکران به دنبال رفع این معضل هستیم.



رئیس شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: در هنگام عقد قرارداد، بسته بودن واحدهای تجاری به مدت 30 دقیقه در هنگام نماز به عنوان شرط ضمن عقد قرارداد آورده می‌شود تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کنیم.



فروش 2 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت



آتش زر از فروش دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در آینده نزدیک خبر داد و افزود: همراه با سود اوراق مشارکت این اوراق و اوراق مشارکت پروژه‌های قبلی شهرداری، باید در حدود 10 هزار میلیارد ریال اعتبار پرداخت کنیم که این میزان بدهی برای شهرداری، رقمی بسیار بالا است.



وی تصریح کرد: شهرداری می‌توانست با سرمایه گذاری در بخش های دیگر با سود دهی بالا به فعالیت خود ادامه دهد اما با شهامت ایستادگی کرد و زیر بار بدهی 10 هزار میلیارد ریالی رفت تا امور زیربنایی شهر قم را به نتیجه برساند و سبب پیشرفت شهر مقدس قم شود.



رئیس شورای اسلامی شهر قم خواستار حمایت مسئولان کشور از شورای اسلامی شهر و شهرداری قم شد و گفت: این کار باعث می‌شود تا شورای اسلامی شهر و شهرداری قم برای جبران بدهی خود تن به هر نوع سرمایه‌گذاری ندهد.